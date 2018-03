Directo: La procesión de la Borriquilla Procesión de la Borriquilla, en Logroño : / Mila Parente Cientos de personas participan hoy en la Procesión de la Borriquilla LA RIOJA Domingo, 25 marzo 2018, 12:20

La celebración del Domingo de Ramos protagoniza hoy los actos y cultos de la Semana Santa. Dos días después del Viernes de Dolores, llega uno de los momentos esperados de las celebraciones religiosas: la representación de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con la borriquilla como símbolo más popular. Sin embargo, el que es uno de los desfiles más alegres, con la asistencia de cientos de niños y sus familias, llega este año con la mirada puesta en el cielo. La lluvia amenazaba ayer las procesiones de toda La Rioja y no se descartaba la posibilidad de tener que suspender algún acto. Desde la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, que ayer por la tarde ultimaba en La Redonda los preparativos del montaje del paso, su hermano mayor, Miguel Ángel Felipe, reconocía su preocupación por la posible presencia del agua. «Si llueve, no saldremos. No sólo porque se pueden dañar las imágenes, sino porque se desvirtúa la procesión», adelantaba

Te lo contamos en directo.

