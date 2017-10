Dos días para tomar el pulso a Logroño La alcaldesa se somete lunes y martes a su segundo gran examen de la legislatura | La cita llega entre críticas por «incumplimientos reiterados» y la defensa del PP de una «ciudad que es un modelo en muchos aspectos» ÁFRICA AZCONA Logroño Lunes, 23 octubre 2017, 09:06

Logroño. El Debate sobre el estado de la ciudad llega hoy y mañana al salón de plenos, donde la alcaldesa se someterá a su segundo gran examen de la legislatura, un momento de gran trascendencia, como convienen los cinco partidos de la Corporación: «El más importante del año», que servirá para tomar el pulso a la ciudad, y en el que, a priori, volverán a tratarse temas candentes como la Casa del Cuento, soterramiento, Mercado de San Blas, peris caducados, CCR... En la cita se esperan reproches por parte de la oposición por «los incumplimientos reiterados» de los proyectos prometidos. La alcaldesa, por su parte, acaba de realizar importantes anuncios para Logroño, como la reforma de Vara de Rey o la redacción del proyecto de la pasarela de Los Lirios, de los que se espera que ofrezca detalles.

A la doce, Cuca Gamarra tomará la palabra, sin límite de tiempo, para hacer balance de su gestión, que llega en un momento, «de gran ilusión y optimismo», según el portavoz del Grupo Municipal Popular, Javier Merino, «por el Logroño que tenemos, el que está en marcha y del futuro». «Asistimos muy ilusionados a un Debate en el que vamos a conocer nuevos proyectos y el estado de los que actualmente nos ocupan el día a día de la ciudad», señala al tiempo que erige a la alcaldesa en la responsable de «una ciudad modelo en muchos aspectos» y ejemplo de «extrema generosidad y diálogo a la hora de que los proyectos vayan saliendo».

Desde el PSOE, sin embargo, quieren que el Debate se convierta en un acto sincero sobre la realidad de la ciudad: «No como los años anteriores y que la alcaldesa explique a qué se deben sus incumplimientos, algunos de ellos electorales». Beatriz Arraiz espera que la cita sea en una herramienta útil y pedirá que se aclare cuándo y cómo se van a financiar proyectos como la apertura de la calle Eibar, los distribuidores Sur, la prolongación de avenida de la Sierra, etc.

Ciudadanos, por su parte, asiste a este Debate con un espíritu constructivo y con la confianza de no caer en el «y tú más». «Estamos para construir», resume Julián San Martín, para quien el Debate debería servir para que «la alcaldesa haga un diagnóstico real, no partidista», mientras que «el resto de grupos deberíamos saber confrontar los diferentes modelos de ciudad que tenemos y aunar esfuerzos». Pero San Martín ya advierte que queda mucho por cumplir: «Han pasado dos años y ¿qué tenemos? Logroño necesita de un impulso mayor, de un cambio de gestión; no nos podemos permitir quedarnos atrás y sólo hay que compararnos con ciudades de nuestro entorno».

Desde Cambia Logroño afrontan «con muchas ganas» el que consideran el «Debate más importante del año». «Vamos a plantear diferentes propuestas frente a las políticas presentes del PP que están paralizando el futuro de la ciudad», explica su portavoz Gonzalo Peña. Cambia reivindicará un cambio de visión desde su formación, pero también desde la de los colectivos con los que trabajan habitualmente y de ciudadanos que han querido hacer sus aportaciones a través de asambleas abiertas o de la web. «Queríamos construir un discurso que fuera reflejo de la realidad; nos parece importante contar con el mayor número de personas», apunta Peña.

Rubén Antoñanzas, único concejal regionalista, tendrá diez minutos menos de intervención, que aprovechará para defender lo necesario, que es «un partido de aquí defienda el interés de los logroñeses». «Llevamos temas muy concretos que afectan a los ciudadanos; somos el grupo municipal que más vecinos recibe..., así que no nos perdemos en escenarios nacionales ni en mociones que a otros les obligan desde sus partidos madres», señala, en todo caso, escéptico con el resultado de este Debate.