Desvíos en las rutas de los autobuses urbanos con motivo de la Carrera de la Mujer Un autobús urbano de Logroño. / Sonia Tercero La prueba prueba deportiva III Carrera de la Mujer por la Investigación se celebra el domingo 15 de abril LA RIOJA Viernes, 13 abril 2018, 13:20

Este domingo 15 de abril se celebra la Carrera de la Mujer, por lo que los autobuses urbanos sufrirán una modificación de sus rutas de 10.45 a 12.30 horas y recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Los desvíos en los itinerarios son los siguientes, según ha informado el Ayuntamiento de Logroño en una nota.

Línea 1

Lardero-Hospital San Pedro: av. Jorge Vigón – c/ Padre Claret – plaza Joaquín Elizalde - av. Autonomía de La Rioja - Av. de la Paz - c/ San Millán – c/ Madre de Dios.

Hospital San Pedro-Lardero: c/ Madre de Dios - c/ San Millan – c/ Padre Claret - av. Jorge Vigón.

Línea 2

Varea-Yagüe: av. de la Paz – c/ San Millán - glorieta San Millán/Madre de Dios - c/ San Millán – c/ Padre Claret – av. Jorge Vigón.

Yagüe-Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Jorge Vigón – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Jorge Vigón – c/ Padre Claret - plaza Joaquín Elizalde – av. Autonomía de La Rioja - av. de la Paz.

Línea 5

Madre de Dios-Valdegastea: c/ Madre de Dios – c/ San Millán – c/ Padre Claret – av. Jorge Vigón – c/ Gral. Vara de Rey.

Valdegastea-Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana – av. de Colón – av. Jorge Vigón - c/ Padre Claret - plaza Joaquín Elizalde - av. Autonomía de La Rioja - av. de la Paz.

Línea 6

Centro-El Cortijo: av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Gonzalo de Berceo – c/ Carmen Medrano – c/ General Urrutia.

Línea 9

Trasladará su inicio y final de línea desde Las Norias al Monumento al Labrador, quedando fuera de servicio para esa línea las paradas Banco de España, Glorieta del Doctor Zubía, Portales, Hospital de La Rioja, Casa de las Ciencias, Cementerio, El Campillo, Ciudad de Santiago, La Playa y Las Norias.

Línea 10:

El Arco-Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Jorge Vigón – c/ Eliseo Pinedo – av. de Lobete – c/ Obispo Fidel García - Glorieta Noveno Centenario – c/ Obispo Fidel García - c/ Tirso de Molina – c/ Piqueras.

Hospital San Pedro-El Arco: c/ Obispo Fidel García - Glorieta Noveno Centenario – c/ Obispo Fidel García – av. de Lobete – c/ Eliseo Pinedo – av. Jorge Vigón – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea.