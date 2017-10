C's denuncia el retraso que acumula el futuro centro de salud del Casco Antiguo Ubis y San Martín, junto al antiguo cuartel de la Policía. :: m. herreros El antiguo cuartel de la Policía Nacional en avenida de Navarra no está demolido, ni su solar cedido y el proyecto sigue sin redactar LA RIOJA Martes, 17 octubre 2017, 22:46

logroño. Ni el edificio está demolido, ni el solar está cedido, ni el proyecto de nuevo centro de salud está redactado. Los portavoces de Ciudadanos en el Parlamento y en el Ayuntamiento, Diego Ubis y Julián San Martín, mostraron ayer su malestar por el retraso que acumula la construcción del ambulatorio del Casco Antiguo, llamado a suplir al ahora saturado que se encuentra en Rodríguez Paterna.

San Martín recordó que, en el 2015, la alcaldesa Cuca Gamarra y el expresidente regional Pedro Sanz anunciaron el derribo del antiguo cuartel de la Policía Nacional en la avenida de Navarra para sustituir al citado centro de salud de Rodríguez Paterna.

«El pasado año, nuestro grupo municipal votó a favor de que el Ayuntamiento cediera el solar al Gobierno de La Rioja», rememoró el portavoz municipal, mientras que «en los presupuestos regionales de 2017 hay una partida, fruto de la enmienda de Ciudadanos, para la redacción del proyecto constructivo».

El portavoz parlamentario Diego Ubis insistió en que este retraso evidencia una vez más los incumplimientos en materia de presupuestos del Gobierno de La Rioja.

«Nosotros introdujimos una enmienda de 200.000 euros para proyectos de infraestructuras sanitarias que no se van a cumplir», dijo. Para Ubis no hay excusa porque, a pesar de que todavía no se ha materializado la cesión, el Gobierno podía haber realizado el proyecto para agilizar la construcción del nuevo centro de salud. «De nuevo, la inacción del Gobierno y del Ayuntamiento, más preocupados en las luchas internas y en la renovación de las juntas locales del PP que en dar servicio a los logroñeses», argumentó.