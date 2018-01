«Por qué no me habéis dejado...» La Policía Local evita el suicidio de un hombre de 49 años en el Puente de Hierro de Logroño | Los agentes cortaron la cuerda de la que colgaba y fue a parar al Ebro, donde fue rescatado LA RIOJA Jueves, 25 enero 2018, 11:35

La Policía Local de Logroño, junto con la Policía Nacional y los servicios de emergencia del Servicio Riojano de Salud (Seris), evitó el suicidio de un hombre de 49 años en el Puente de Hierro de la capital riojana con un rescate complicado que finalmente acabó bien en la tarde-noche del miércoles.

La familia fue la que avisó a la Policía de que el hombre había mostrado su intención de suicidarse y, tras localizar su coche aparcado en las proximidades del puente, se movilizó a una decena de patrullas que acabaron por encontrar al suicida con una soga al cuello y la cuerda atada a la estructura. Al ver llegar a los agentes, el hombre saltó y quedó colgado pero los agentes cortaron la soga con rapidez.

El señor fue a parar al río Ebro, a una zona de agua y fango pero sin apenas corrientes. El rescate fue laborioso y dificultoso, por las complicaciones para acceder a la zona y la dificultad de sacar al hombre, por su peso y la situación en la que se encontraba.

El hombre fue rescatado, mientras repetía a los agentes "¿Por qué no me habéis dejado? "¿Por qué no me habéis dejado?".