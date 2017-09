Crónica de un programa filtrado El Ayuntamiento presenta hoy oficialmente la publicación, sin grandes novedades respecto a lo ya anunciado El programa más tardío de los últimos años acaba saliendo a la luz por la filtración de un borrador por WhatsApp PABLO ÁLVAREZ Lunes, 18 septiembre 2017, 23:49

logroño. El programa de fiestas estaba tardando. Más de lo habitual: el Ayuntamiento de Logroño se prepara para presentar oficialmente esta mañana el programa de las fiestas de San Mateo, que arrancan este sábado. Es decir, un programa presentado oficialmente apenas cuatro días antes de que comiencen las fiestas.

Tanto retraso tiene sus riesgos, evidentemente. En este mundo de móviles y redes sociales no hay secreto que resista. Y así fue: en la noche del domingo, por los grupos de WhatsApp de medio Logroño comenzó a circular un PDF con el programa no presentado, pero aparentemente completo.

¿Completo del todo? Seguramente no. El PDF tiene mucha pinta de veracidad, incluyendo el 'saluda' de la alcaldesa, la tradicional información de servicio. Incluye todos los actos presentados hasta ahora, e incluso algunos que se presentaron ayer mismo, como los conciertos de la carpa de las peñas. Incluye también un acto de homenaje por el 25 aniversario de la estatua del Labrador, aunque sin incluir que, como se aprobó el último pleno, será también un homenaje a la figura de Alejandro Rubio Dalmati. Será el miércoles 20, a las 12 de la mañana. Otra de las novedades que en ese pleno también se aprobaron fue la recuperación de la 'Fuente del Vino' entre Gran Vía y Vara de Rey. Y eso no está en el programa, aunque el concejal Miguel Sáinz ya advertía de que la solución técnica no estaba ni mucho menos definida.

El documento incluye una campaña contra el abuso sexual en fiestas, bajo el lema «¿Entiendes cuando digo NO?»

¿Novedades? Muchos actos en barrios, aunque eso ya se presentó y anunció. Y en general, mucho: como diría un castizo riojano, las fiestas de San Mateo son aunecidas. Vamos, que dan para rato.

Las carrozas, por cierto, serán el día 22, a partir de las ocho de la tarde. Y habrá hasta cinco días de fuegos artificiales: según este borrador de programa, los días 16, 17, 20, 21 y 22.

Más. Un par de veces por día, habrá visitas guiadas «por los caminos del vino», partiendo del Revellín, como otros años. Habrá mucha música (además de la 'grande', verbenas y actuaciones menores casi continuamente) y bastantes parques infantiles.

¿Es éste el programa definitivo? Habrá que tomárselo, al menos hasta hoy al mediodía, con alguna reserva. El documento tiene algunas páginas en blanco, destinadas a la publicidad de los espónsores. Y hay otra novedad: se incluye una campaña contra los abusos sexuales en las fiestas, bajo el lema «¿Entiendes cuando digo NO?». El Ayuntamiento abrirá durante las fiestas dos puntos informativos especializados en esta temática, en las Escuelas Trevijano y en Avenida de la Paz.