El PR+ cree que Gamarra «gobierna conuna estrategia de marketing pero sin productos» Juan Marín Antoñanzas critica que la alcaldesa "vuelve a presentarse a un debate sin apenas resultados para los logroñeses" LA RIOJA Martes, 24 octubre 2017, 16:15

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Riojano (PR+) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha asegurado hoy que la alcaldesa de la capital riojana, Concepción Gamarra, "gobierna desde una estrategia de marketing, pero sin productos detrás, porque rara vez anuncia algo que luego se materializa".

Antoñanzas, durante su intervención en la segunda sesión del debate sobre el estado de la ciudad, ha lamentado que los anuncios de Gamarra "no puedan tomarse en serio", a pesar de que "activa las ilusiones y las esperanzas de muchos logroñeses que necesitan esas actuaciones sean una realidad para mejorar sus condiciones", según informa Efe. Ha criticado que la alcaldesa "vuelve a presentarse a un debate sin apenas resultados para los logroñeses y contando nuevos proyectos que correrán la misma suerte que los anteriormente anunciados".

"Nuestras trabajadoras sociales hacen su trabajo, usted no, ya que no dota a la unidad de suficientes recursos humanos y tampoco es capaz de plantarse delante del Gobierno de La Rioja para exigir una adecuada financiación", ha subrayado el edil regionalista.

La acción del Gobierno "está paralizada" y Gamarra, "lejos de asumir ningún tipo de responsabilidad, vive en la autocomplacencia más absoluta", por lo que le ha pedido que "rompa esta parálisis porque el Ayuntamiento es el motor de la ciudad y su actitud no es responsable". "Usted no piensa que los demás podamos aportarle nada y no escucha las ideas de la oposición ni de sus vecinos, además de que no sabe ni liderar los proyectos que la ciudad necesita ni pelear por los compromisos que ha adquirido", ha reprochado a Gamarra.

Entre las promesas que la alcaldesa "lleva repitiendo desde la legislatura anterior" ha mencionado que "la 'Smart city' no arranca"; la ordenanza de animales, "ni se atreve a ponerla en marcha" y la Casa del Cuento "es como su Gobierno, todo fachada que detrás esconde problemas donde antes nos los había y lejos de solucionarse, se derrumba".

Antoñanzas ha destacado que "cuando se pone a hacer algo al final sale mal", como ha sucedido con la plaza Primero de Mayo o con el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), que "cierra ir una gotera que es incapaz de solucionar y su dejadez costará un dineral en indemnizaciones".

También ha dicho que la alcaldesa de Logroño "ha conseguido lo que no ha conseguido ningún Gobierno, es el primero que de un debate a otro, no sólo no hace crecer la cuidad, sino que va hacia atrás", en alusión a la Casa del Cuento que "el año pasado estaba en ejecución y ahora el proyecto no está ni en licitación". Por ello, ha pedido a Gamarra que "escuche a los logroñeses que, con su trabajo y su dedicación, hacen un Logroño mejor" y que "a pesar de que usted y su equipo ya están pensando en qué van a hacer cuando dejen este esto, tiene que esforzarse hasta el final".

Por último, el portavoz regionalista ha avanzado que "en el próximo mandando otros recuperaremos para este Ayuntamiento el valor de la palabra dada, el del compromiso por la ciudad y recuperaremos el impulso, la ilusión y la pasión por Logroño".

"Jugando con los sentimientos logroñeses"

Por su parte, durante su turno de contestación, Gamarra ha indicado que la formación política de Antoñanzas es "la única que ha jugado con los sentimientos logroñeses, cuando prometieron no derribar la estación de trenes, salvar al CD Logroñés y mantener la Casa de las Tetas".

Por ello, le ha recriminado que "no está legitimado para dar lecciones sobre lo que se hacen la ciudad", como sucedió con el edificio de Correos, que "a pesar de que su partido prometió que lo iba a rehabilitar, solo ofrecieron falsas expectativas a los logroñeses, porque ha sido el PP quien lo ha conseguido salvar".

La alcaldesa de Logroño ha reconocido que sus anuncios "son hechos", como la conversión de la AP-68 en Ronda Sur de la ciudad, "cuya partida está incluida en los Presupuestos del Estado de 2017".

También ha agradecido su "apoyo" para poder desbloquear la situación en la que se encontraba en solar del antiguo colegio de Maristas, cuyo proyecto supone "la reactivación económica del barrio y de la ciudad". Por ello, ha reconocido que "ante su debate catastrofista", mantiene la "ilusión de mirar hacia adelante y al futuro" y ha declarado que su modelo de "cooperación y colaboración del Ayuntamiento con la sociedad civil se ponen en marcha proyectos y se cumplen compromisos".