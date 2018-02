El Consistorio venderá dos fincas residenciales y otras dos quedan desiertas Zenón e Inspira XVI aspiran a las participaciones en las parcelas de Valdegastea y Lobete 2005 mientras que Lobete 40 y El Campillo no han logrado propuestas MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Sábado, 17 febrero 2018, 14:06

logroño. Dos de las participaciones municipales en parcelas residenciales cambiarán de dueño, pero las otras dos no han encontrado, de momento, comprador. Las partes de solares que sí se venderán, en cuanto la Junta de Gobierno local así lo acuerde, serán la de una parcela de Valdegastea, de la que el Ayuntamiento posee el 21%, que se licitó por 293.797 euros y la de otra -el 33% municipal- denominada Lobete 2005, que salía a la venta por 460.184 euros. ¿Por cuánto se materializará la operación? Por esas mismas cifras, dado que las propuestas de las firmas interesadas, una por cada finca, no se han movido de esas cantidades de salida, con lo que el Consistorio ingresará exactamente lo que había previsto: 753.981 euros.

Las otras dos participaciones, una en Lobete 40, donde la propiedad municipal alcanza el 58,8%, y otra en El Campillo -el 16,2 de propiedad consistorial- no han suscitado interés de firma alguna y, por tanto, no se han recibido ofertas para ellas en el plazo establecido. Ello, como muestra un reciente ejemplo con participaciones municipales en La Guindalera, no quiere decir que no se vaya a materializar una venta en los próximos meses, que podría ser en forma de adjudicación directa siempre que se concretara durante el año siguiente a este proceso de licitación y por el precio que se pedía en el mismo.

El proceso se inició en noviembre pasado, cuando el Ayuntamiento hizo pública su intención de vender estas participaciones, por las que esperaba ingresar al menos 2.121.343 euros, sin contar IVA. Parte de la cuantía deberá, cuando menos, esperar. La participación indivisa del solar de Lobete 40 salía por 780.318 euros -sin IVA-, mientras que por la de El Campillo se pedían 587.045 euros.

Las empresas que materializaron propuestas fueron Residencial Inspira XVI S.L., que se decantó por Valdegastea; y Construcciones Zenón Hernáiz S.A., que se interesó por Lobete 2005. ¿Cómo va el trámite? La Mesa de Contratación ya ha analizado las propuestas de las empresas licitantes y ha propuesto elevar al órgano de contratación las adjudicaciones, si bien queda el último paso, el de la adjudicación propiamente dicha. Las parcelas sin ofertas se han declarado desiertas.

Después de años de sequía vendedora por falta de propuestas, que no de concursos, la Administración local ha ido mostrando más optimismo al lograr cerrar algunas operaciones e ingresar diversas cantidades. Para cumplir el presupuesto, en el que se consignan ingresos de 16 millones, aún han de vender mucho más.