CONFLUENCIA DIVERGENTE Peña, en la asamblea que ratificó su continuidad como edil. :: j.r. El portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos califica de «tránsfuga» a Peña y discrepa de la «decisión unilateral» de la dirección de sumarse a Cambia TERI SÁENZ* ESAENZ@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Lunes, 23 abril 2018, 23:46

Podemos acordó el pasado día 6 confluir con Cambia Logroño en las próximas elecciones municipales tras la consulta realizada a sus bases. La decisión, sin embargo, no es compartida por todos sus dirigentes. Al menos, así se desprende de los comentarios vertidos en las redes sociales, donde el portavoz del Grupo Parlamentario, Germán Cantabrana, ha mostrado abiertamente su rechazo a una «medida unilateral». «El cambio ahora mismo lo representa Unidos Podemos y no cabe entrar en una candidatura que se ningunea a nuestro socio preferente, que es IU», afirma sin ocultar su malestar con que el concejal Gonzalo Peña haya abandonado el partido que dirige Diego Mendiola, dejando su continuidad en el Ayuntamiento al parecer de la asamblea de Cambia que el pasado día 11 apoyó que mantuviera el acta por 78 votos a favor, 39 en contra y una abstención. A su juicio, Peña es un «tránsfuga» que además «ha incumplido» el código ético de su ya expartido. «Es chocante que a mí me abrieran tres expedientes que han resultado falsos por unas donaciones que como demostré sí realicé, mientras que Peña dejó de hacer desde julio las aportaciones comprometidas con IU», razona en una línea argumental contra los «personalismos» compartida por los también diputados regionales Juan Calvo y Ana Carmen Sainz, además de la diputada nacional Sara Carreño, que suscribieron tuits en el mismo sentido horas antes de la asamblea que ratificó a Peña.

El secretario general de Podemos circunscribe esos comentarios a «opiniones personales». «El partido ha cumplido el mandato clarísimo de los inscritos de confluir con las fuerzas del cambio, con un 94,7% a favor en Logroño en el caso de marcas consolidadas», sostiene Francisco Javier Garrido eludiendo el caso de Peña. «No nos metemos en asuntos internos de otros partidos», zanja.