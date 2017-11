Un conductor recibe dos multas en sesenta metros y seis minutos en Logroño Al conductor se le sancionó por dejar el coche en doble fila en un cajero y comprando el pan LA RIOJA Logroño Miércoles, 15 noviembre 2017, 13:58

Por favor señor agente, que ha sido un minuto... Verá, ha sido un instante... He dado cuarenta vueltas y no he encontrado un sitio... Por favor señor agente... Se trata de una urgencia... Lo quito ya mismo... Por favor, por favor...

Rogar hasta reventar que no pasa nada si al final nos quitan 40, 50 o 100 napos de la cartera. Y suele ser verdad, que es un minuto, pero a este conductor se le cayó el alma a los pies cuando recibió en casa dos notificaciones. Parecían un calco y propias del concurso 'busque las diferencias' y, efectivamente, las hay. Dos, para ser más exactos. En la hora y en el número de la calle.

¿Cuánto? ¿Sesenta metros? El conductor que nos envía estas dos imágenes no dice nada de su culpa. La asume. Pero sí que habla de "abuso de poder". Le salió caro ir al cajero y parar después a por el pan. Claro que el agente estuvo muy firme en su decisión, quizá pecó de exceso de celo, ese mismo que se deja notar en la ciudad de vez en cuando y a oleadas, casualmente cada vez que la Policía Local anda con rollos internos y que paga el mortal ciudadano.

Pero que quede claro que el/la conductora se ha quedado con sus dos 'recetas' y las asume. Y habrá quien diga que para qué va a por el pan en coche, pero bueno, ¿y si le hubiera tocado a usted?