«Los comerciantes quieren saber si cerrarán por obras, pero todavía no se sabe» Pilar Montes. :: s. tercero Pilar Montes Concejal de Comercio Á. A. LOGROÑO. Domingo, 3 diciembre 2017, 21:16

¿Se cerrará el mercado durante las obras? ¿Cuánto durarán las concesiones?... Los comerciantes mostraron esta semana su evidente inquietud ante los cambios que se avecinan.

- ¿Cuál fue la respuesta?

-No hay respuestas todavía, dependerá del proyecto de gestión final. Las concesiones estarán en función de la inversión que haya que hacer, a mayor ambición del proyecto, más tiempo lo van a tener. Mercasa apuntaba la posibilidad de realizar las obras sin necesidad de que los comerciantes abandonaran sus puestos... Ahora tendremos que ver las propuestas y, lógicamente, no cerrarla tendrá una mayor valoración que el hecho de que tengan que salir. Pero todavía no se sabe. Lo más valioso de nuestra propuesta es que les da tranquilidad jurídica, porque su futuro se decidirá antes de que se les acabe la concesión y ellos podrán tomar la decisión que estimen conveniente.

-¿En qué han quedado los estudios de Mercasa? ¿No sirvieron?

-Lo más interesante de Mercasa es que diagnosticó lo que no se podía hacer. Nos aportó luz y nos puso los pies sobre la tierra. Era sencillamente una propuesta. Ahora, como empresa especializada también en gestión de mercados, podrá presentarse para optar a la gestión.

-¿Tienen ya propuestas? ¿Alguna empresa interesada?

-Si va a venir Mercadona, si lo va a gestionar El Corte Inglés como en otros lados..., nada de esto se puede saber todavía y, de hecho, puedo asegurar que nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Ahora tenemos un libro en blanco en el que está todo por escribir. Cada mercado es singular y nosotros tenemos que buscar ese modelo singular. Hay ciudades donde lo han complementado con actividad gastronómica, pero, claro, no tienen a las calles Laurel o San Juan como nosotros rodeando el mercado...