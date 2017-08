Los trabajadores sociales critican el relevo de 7 empleados municipales interinos El Centro Social Casa Farias, en una imaen de archivo / Sonia Tercero El colegio profesional critica que el relevo de los interinos por trabajadores fijos se haya hecho de manera apresurada y sin facilitar el traspaso de los casos EFE Logroño Jueves, 17 agosto 2017, 12:51

El Colegio Oficial de Trabajo Social de La Rioja ha criticado hoy, en un comunicado, la forma de proceder del Ayuntamiento de Logroño para relevar a siete profesionales que estaban en sus puestos de forma interina, por los que han obtenido las plazas definitivas.

El Colegio, que representa a 450 profesionales, explica en su comunicado que la semana pasada "sin previo aviso" siete trabajadores sociales recibieron la comunicación de su inmediata baja en el puesto de trabajo que hasta ahora ocupaban en los diferentes centros de servicios sociales municipales.

Algunas de estas profesionales llevan atendiendo a los vecinos de Logroño desde hace más de 10 años, subraya el Colegio.

Recuerdan que estas bajas están motivada por la "previsible incorporación en los próximos días de cuatro trabajadores sociales ganadores de la oposición celebrada en 2016" a los que se unirán tres más, como interinos.

Eso supondrá, asegura el Comunicado, que "durante un tiempo indeterminado, los puestos de trabajo quedará vacantes y las citas programadas con vecinos de Logroño previsiblemente quedarán en suspenso, con el consiguiente inconveniente para estos usuarios".

El Colegio espera que esta situación se resuelva a la mayor brevedad y cuanto antes se produzca la incorporación de los nuevos trabajadores sociales a sus puestos.

El Colegio de Trabajadores Sociales explica que ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Logroño para expresar su desacuerdo con la forma de realizar este proceso.

"Desde el criterio técnico de esta organización profesional, lo adecuado hubiera sido programar este relevo para facilitar el traspaso de los casos a los nuevos profesionales que los van a asumir, especialmente aquellos más complejos, y evitar que se ponga en riesgo la calidad de la atención que van a recibir los vecinos y vecinas que acuden a diario a los centros de servicios sociales".

Esta organización recalca que "las necesidades sociales de las personas que acuden estos servicios "no se ponen en pausa" por una inadecuada gestión del proceso de relevo de estos profesionales.

"El trabajo llevado a cabo durante meses no puede ponerse en riesgo de una forma tan irresponsable, ya que no se comprende porque no se ha realizado el relevo de forma programada, con el asesoramiento de los técnicos que dirigen dichos centros y en otro momento más idóneo, ya que en agosto parte de los profesionales implicados se encuentran de vacaciones".

Pese a todo, el Colegio confía en que la calidad de la atención que se presta a los usuarios de los Servicios Sociales Municipales no se va a ver deteriorada gracias a la profesionalidad de las trabajadoras y trabajadores sociales y del resto de profesionales de los centros, concluye el comunicado.