El Colegio Adoratrices gana el concurso 'Clase sin humo' Foto de los premiados con la alcaldesa. / A.L. Se ha premiado con accésit a la clase 1ºB del Instituto D'Elhuyar por el Mejor Mensaje saludable: '¿Un amigo te hace daño? El tabaco te hace daño; no es tu amigo'. LA RIOJA Jueves, 31 mayo 2018, 14:57

El grupo de segundo de la ESO del colegio Adoratrices de Logroño ha ganado el concurso 'Clase sin humo', con su vídeo 'Fumar no mata, destruye'; mientras que la familia López Moreno se ha proclamado vencedora del certamen 'Familias sin humo', con su campaña 'Las casas ya no fuman. No fumen en su casa', informa Efe en una nota.

La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra; la concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres; y la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en La Rioja, Divina López, han asistido hoy a la entrega de los premios 'Clase sin humo', dentro de la celebración de la XIX Semana sin Humo.

El programa 'Clases sin humo' está impulsado por el Ayuntamiento de Logroño, junto con la AECC, con el objetivo de «reducir el número de jóvenes fumadores, que ya ha logrado el compromiso contra el tabaquismo de casi 1.873 alumnos de 12 a 14 años, en los últimos tres años», ha explicado Corres.

El aula ganadora ha sido el grupo de 2ºA del colegio Adoratrices por su vídeo 'Fumar no mata, destruye', aunque también se han premiado con accésit a la clase 1ºB del Instituto D'Elhuyar por el Mejor Mensaje saludable: '¿Un amigo te hace daño? El tabaco te hace daño; no es tu amigo'.

El Consistorio logroñés lleva más de quince años implantando los programas europeos 'Clases y Familias sin Humo', que también se desarrollan en otras ciudades españolas, y en los que durante este curso 2017-2018 han participado 18 aulas de diez centros escolares logroñeses, ha recordado.

Según el último estudio 'Estudes' sobre el uso de drogas en estudiantes de enseñanzas secundarias presentado en 2018, la edad media de inicio al consumo de tabaco se retrasa por primera vez hasta los 14 años, aunque el tabaco es la segunda droga más extendida entre los estudiantes de 14 a 18 años, tras el alcohol, ha precisado.

A lo largo del curso, los escolares que participan en este programa y su tutor se comprometen a mantenerse sin fumar, para lo que disponen de sesiones y material de apoyo, gracias a la colaboración de la AECC, ha indicado

Al finalizar el programa, se lleva a cabo este concurso, en el que cada clase presenta cortos audiovisuales elaborados por ellos, con lemas sobre prevención de consumo de tabaco dirigidos a los jóvenes.

La campaña 'Familias sin humo'

La campaña 'Familias sin humo' está dirigida a concienciar de la importancia preventiva de no fumar en la familia y pretende animar a dejar el consumo de tabaco en el hogar como «una manera de proteger a los niños del humo de segunda mano».

El programa va dirigido a las familias de los alumnos participantes para «reforzar la prevención» y el eslogan ganador del concurso ha sido 'Las casas ya no fuman. No fume en su casa', propuesto por la familia López Moreno, ha anunciado.

Por su parte, López ha incidido en la necesidad de desarrollar programas de esta índole para «evitar que los jóvenes fumen y, si alguno tiene ganas, quitárselas, dándoles a conocer todas las consecuencias negativas que tiene el consumo de tabaco».

Por último, ha agradecido la «importante labor» de los profesores que han participado con sus alumnos en este concurso, «poniendo toda su ilusión» en la elaboración de los vídeos que hoy se han premiado y con los que «culmina todo el trabajo llevado a cabo a lo largo del curso».