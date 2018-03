«Colaborando ganamos todos» Goia (San Sebastián), Igual (Santander), Aburto (Bilbao), Gamarra y Urtaran (Vitoria). :: ignacio pérez La alcaldesa participa en el 'Futuro Urbano Forum'de El Correo y el BBVA junto a los regidores de Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Santander LUIS LÓPEZ BILBAO. Jueves, 22 marzo 2018, 00:03

El futuro, aquí y en todo el mundo, se vivirá en las ciudades. Las últimas décadas han demostrado que los entornos urbanos son los mejores ecosistemas para generar riqueza y, a la vez, hacer más fácil la vida de la gente. Son los ámbitos más sostenibles, porque todo está cerca. Pero también hace falta saber a dónde ir, planificar lo que viene por delante y conocer los retos que se aproximan.

Con ese objetivo, El Correo ha organizado con BBVA el 'Futuro Urbano Forum', una cita que tuvo lugar ayer en Bilbao a la que acudieron los alcaldes de San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño y Santander. Cinco ciudades que tienen muchas cosas en común, pero sobre todo dos: son de tamaño medio y conviven en un entorno próximo que se presta a colaboraciones mutuas. A intercambios. Y ese fue uno de los aspectos fundamentales que se trató.

«La colaboración es fundamental», certificó Cuca Gamarra, primera edil de Logroño, quien valoró el trabajo en red que facilitan ámbitos como la FEMP en el conjunto de España. Foros en los que se colabora, se comparten experiencias, y todos aprenden. La regidora riojana fue más allá al recordar que salimos de un tiempo complicado, marcado por la crisis y la recesión, «aunque este momento lo es también de oportunidad». «Competir está bien, pero colaborar está mejor», proclamó el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. En este mismo sentido, Eneko Goia, regidor de San Sebastián, destacó otra experiencia sobre cómo compartir experiencias: a la hora de regular los alojamientos turísticos, San Sebastián puede volver la vista hacia lo que han hecho ciudades como Palma de Mallorca o Málaga.

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, quiso alertar sobre ciertos complejos que hay que superar en este sentido: «A veces es difícil explicar estas estrategias de colaboración, porque hay quien cree que se está renunciando a liderar algo», lamentó, cuando en realidad lo que se pretende es que «todo vaya mejor».

El hecho de que los ayuntamientos presentes en la jornada estén tan próximos geográficamente facilita que las relaciones sean muy fluidas. De hecho, la alcaldesa de Logroño destacó que el aeropuerto de su ciudad no sólo está ahí, sino en Bilbao, en Vitoria, en San Sebastián, en Santander... Todas esas infraestructuras son útiles para mover a la gente desde y hasta la capital riojana. Además, las relaciones con el País Vasco y Navarra tienen mucho que ver con la cuestión enológica: «El vino une mucho», dijo.

«Colaborar es importante tanto para copiar como para dar ejemplo», insistió la alcaldesa de Santander, Gema Igual. «Si nos unimos, tenemos más fuerza». Y esa unión no sólo viene de alimentar foros como la FEMP, sino de las relaciones entre ayuntamientos y que, por ejemplo, Logroño abra las puertas de ciertos equipamientos para que en ellos expongan artistas de Santander.

Todos incidieron en la necesidad de retener talento, porque sin jóvenes no hay futuro, y competir con las megaurbes no es fácil. Ahí coincidieron en la necesidad de llevar a cabo políticas de vivienda, pero también formativas, y crear un espacio agradable para vivir. Algo con lo que tiene mucho que ver la sostenibilidad, no sólo económica, sino medioambiental. Ambas cosas se conjugan en grandes proyectos, pero también en pequeñas cosas.

En el encuentro, que fue presentado por el presidente de El Correo, Enrique de Ybarra, y el director territorial Norte de BBVA, Carlos Gorria, también ofreció una visión de la situación el economista jefe de BBVA Research. Miguel Cardoso destacó que las ciudades presentes en el foro tienen un tamaño idóneo para, a la vez que pueden aprovecharse de las ventajas que ofrece el entorno urbano, no padecer los problemas de masificación y sostenibilidad de las megaciudades. Es decir, que es posible trabajar, producir y, además, vivir.