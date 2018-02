Ciudadanos pide un plan estratégico de Comercio para Logroño hasta 2022 Julián San Martín lamenta la "inacción y parálisis" del Equipo de Gobierno Municipal en esta materia LA RIOJA Jueves, 15 febrero 2018, 16:46

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) de Logroño, Julián San Martín, ha solicitado al Equipo de Gobierno Local (PP) a que ejecute un Plan Estratégico de Comercio 2018-2022 para la ciudad, "que puede elaborar por medidos propios o mediante una asistencia técnica", antes del verano.

San Martín ha mostrado su preocupación, en una rueda informativa que recoge Efe, por la "inacción y parálisis" del Equipo de Gobierno Municipal en materia de comercio, que supone un 10 por ciento del PIB de la ciudad y que tiene casi 6.000 trabajadores, y ha afirmado que "solo creció en sus ventas un 0,2 por ciento el pasado año".

También ha lamentado que la concejala de Comercio de Logroño, Pilar Montes, haya asegurado que "en lo relacionado con el comercio, vive día a día" y no disponga de una estrategia que es "la base del camino hacia el éxito" ya que sin ella, "cualquier acción no tiene rumbo". Por ello, ha criticado que "la concejala de no comercio anda como pollo sin cabeza, sin rumbo, sin objetivo, sin medidas y sin evaluación", por lo que es necesario disponer de un plan estratégico como "cuaderno de bitácora, donde se plasma la situación en la que se encuentra actualmente, a dónde se quiere llegar, cómo y con una posterior evaluación".

Disminución de ventas

La disminución de ventas en los establecimientos de ciudad, ha indicado que se debe a distintas cuestiones como un cambio de tendencias, con la irrupción del comercio en internet; la falta de aparcamientos; y la alta densidad de centros comerciales en Logroño, que rebasa ligeramente la media española. Sin embargo, ha destacado que el pequeño comercio dispone de cualidades que "indiscutiblemente lo ponen en valor", como la atención personalizada, la comodidad que genera la cercanía, el trato directo, la confianza, la exclusividad y la especialización.

Ante esta situación, ha reconocido que es conveniente plantear qué actuaciones se deben abordar para potenciar el comercio de proximidad, para "favorecer el desarrollo de este tejido empresarial, manteniendo y generando nuevo empleo de forma equilibrada con el resto de formatos comerciales".

Las actuaciones que hasta ahora ha desarrollado el equipo de Gobierno, ha argumentado que "no han funcionado" ya que año tras año, se les ofrece a los comerciantes subvenciones para desarrollar actividades de dinamización que "poco han incrementado el consumo" por lo que "habrá que hacer otras cosas".

Sentar las bases del futuro

Por ello, a través de una moción que su grupo presentará en el próximo Pleno de marzo, ha solicitado la elaboración de un Plan Estratégico Comercial de Logroño, "a través de una empresa externa o en colaboración con la Cámara de comercio", que aglutine a todas las zonas comerciales en torno a una estrategia de desarrollo.

En este Plan, San Martín ha precisado que se deben determinar las bases del futuro del comercio para los próximos años para "lograr mayor competitividad de las empresas del sector, poniendo en valor los espacios urbanos como ejes económicos y sociales de la vida de las ciudades y como lugares de relación, convivencia y desarrollo económico".

En Gijón, ha subrayado que "el comercio ya se está recuperando a través de un plan estratégico" y otras ciudades del entorno, "donde anteriormente sus vecinos venían a Logroño para hacer sus compras, como referencia de comercio", ahora también disponen de estrategias de actuación, como Vitoria, Pamplona y San Sebastián.