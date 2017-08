Ciudadanos cree que el PP municipal «no tiene ambición» en Turismo, Cultura y Comercio María Luis Alonso. / Sonia Tercero María Luisa Alonso censura la falta de ideas del equipo de gobierno y la bajada de visitantes a la capital riojana EUROPA PRESS Logroño Miércoles, 9 agosto 2017, 13:17

La concejala de Ciudadanos Maria Luisa Alonso ha considerado hoy que el Equipo de Gobierno, y más concretamente la concejala Pilar Montes, "no tienen ambición" en Turismo, Cultura y Comercio.

En rueda de prensa, Alonso ha visto Logroño "sumido en una parálisis sistémica" en las tres áreas de Turismo, Cultura y Comercio. Así, ha dicho, mientras el turismo crece en España, "Logroño ha bajado en 3.000 personas el número de visitantes".

"No hay ambición, el Ayuntamiento se dedica a repetir la misma fórmula, dar subvenciones", ha dicho al tiempo que ha criticado que "no tiene ninguna idea nueva" y, además, no ejecuta lo que se aprueba en los plenos municipales a propuesta de Ciudadanos.

Ha puesto el ejemplo de un Plan Director de Turismo Congresual, Cultural y Deportivo que, a su juicio, traería "gente que deja dinero en la región" y que, luego, puede volver con su familia.

En Comercio ha recriminado al Ayuntamiento que no solucione el problema de aparcamiento, a pesar de aceptar la propuesta de Ciudadanos; y en Cultura ha afirmado que "no hay una programación cultural potente".