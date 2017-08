El cierre del arenero de Las Norias Miércoles, 9 agosto 2017, 00:06

Varias son las imágenes que han llegado a La Guindilla sobre este asunto. Se trata del cierre del arenero de las piscinas de Las Norias, en Logroño. «Los últimos días que he ido estaba así, ayer seguía sin abrir, y me pregunto si en nueve meses que tenemos de invierno no ha habido tiempo para que estuviera listo ahora», dice uno de los lectores.