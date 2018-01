Los cesionarios de avenida de España se plantan contra un paso a propiedad «abusivo» El conflicto no ha terminado en el parking de avenida de España con el inicio del paso a propiedad. :: d. u. La asociación, tras años esperando la tramitación, exige que las condiciones sean «similares» a las de otros parkings logroñeses como los de Gran Vía o Jorge Vigón JAVIER CAMPOS Logroño Jueves, 11 enero 2018, 19:48

Quieren el prometido paso a propiedad tras 10 años como cesionarios de sus plazas, pero no a cualquier precio o, cuanto menos, no al que parece dar cobertura el convenio aprobado entre el Ayuntamiento y Parking Rioja XXI. Desafectado del uso y dominio público del estacionamiento subterráneo, la asociación de cesionarios del parking de avenida de España, que en su día impulsó el paso a propiedad contemplado en el contrato suscrito en el 2007, ha mostrado su disconformidad con el acuerdo firmado entre la Administración local y la empresa adjudicataria al considerarlo «abusivo».

La asociación, que no descarta llegar al contencioso-administrativo desestimado su recurso de reposición contra el convenio por parte del Ayuntamiento, exige que las condiciones del paso a propiedad sean «similares» a las de otros aparcamientos como el de Gran Vía o el de Jorge Vigón. De entrada, recuerdan al equipo de Gobierno que, en las diferentes reuniones, «siempre se nos había dicho que no se aprobaría ningún convenio con la concesionaria sin el consentimiento de los cesionarios» y, a su juicio, no ha sido así. Se da la circunstancia de que en el aparcamiento subterráneo, la primera planta es de rotación -160 plazas- y la segunda de residentes -193 plazas, que en su mayoría serían las que defiende la asociación-.

PUNTOS DE CONFLICTO Gastos No entienden legal que se les imputen gastos de «tramitación» más allá de la «escrituración, impuestos e inscripción en el registro de la propiedad». Cuotas Tampoco ven ajustado a derecho que la adjudicataria pase a ser administradora ni la distribución de gastos entre plantas -rotación y residentes- aprobada.

Y es que el convenio, entre otros aspectos, incluye que a los gastos de «escrituración, impuestos e inscripción en el registro de la propiedad», se le unan los de «tramitación o cualquier otro necesario», algo no recogido inicialmente y que no se ha computado en otros aparcamientos que han pasado por el mismo trámite. «No sabemos lo que supondrán, pero es algo que no ha pasado en ningún otro parking ni se ajusta a derecho», protestan.

De la misma manera, tampoco entienden que la adjudicataria tenga el cargo de administrador del parking en el futuro, o que la distribución de gastos entre plantas -rotación y uso para residentes- se haya estimado de manera tan aleatoria y sin justificación. «Sirva como ejemplo que los gastos de agua se distribuyen 75% a 25% cuando en la primera planta existe un lavadero de coches y en la segunda únicamente unos aseos, lo que no parece proporcionado», defienden.

Ello por no hablar de las diferencias de conservación entre una planta y otra -mejor en la de rotación donde la adjudicataria mantendrá su negocio- pese a una cuota de mantenimiento que siempre han considerado «excesiva». «Tales hechos han sido denunciados en reiteradas ocasiones y el Ayuntamiento debería revisar y obligar a subsanar las deficiencias a la adjudicataria antes del paso a propiedad», reclaman de nuevo.