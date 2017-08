El censo de perros peligrosos se triplica Valerio Briones y su hermana Carmen con un Rottweiler. / MIGUEL HERREROS En la actualidad hay 750 canes 'PPP' dados de alta en Medio Ambiente frente a los 265 registrados en el año 2008 | Pese a los exigentes requisitos administrativos, la afición por adquirir un ejemplar de una raza potencialmente peligrosa va en aumento ÁFRICA AZCONA Logroño Martes, 22 agosto 2017, 20:59

Cada vez es más habitual verlos de paseo con sus dueños por los parques de la ciudad. Y es que, pese a los exigentes requisitos que se piden a sus propietarios, el número de perros registrados como 'potencialmente peligrosos' se ha triplicado en Logroño en los últimos nueve años. La afición por algunas de estas razas (Pit Bull, Rottweiler o American Stanford) no deja de crecer. Según el registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC) proporcionado por la Consejería de Medio Ambiente, en la actualidad hay 750 canes dados de alta, frente a los 265 censados a fecha de uno de enero del 2008; es decir, 485 más. Las razones del incremento tienen que ver con «una «mayor concienciación de los propietarios sobre la necesidad de cumplir con las normas», aunque también es una cuestión de tendencia, por influencia muchas veces del cine o, simplemente, como afirma Carmen Faulín, de la Protectora de Animales, hay a quien le gusta estas razas por estética».

En clave RAZAS PELIGROSAS Normativa nacional: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu. Ordenanza de Logroño: Bullmastiff, Doberman, Dogo de Burdeos, Mastín Napolitano, de presa canario, Bull-Terrier, Dogo del Tibet y Presa Mallorquín. Cruces: Además se consideran PPP los cruces de esas razas. ORDENANZA MUNICIPAL Requisitos para adquirir un perro potencialmente peligroso Ser mayor de edad y no haber sido privado de la tenencia de estos animales. Certificado de aptitud física y psicológica, renovado cada 5 años. Contratar un seguro de responsabilidad civil, informe anual sobre la sitaución sanitaria del animal.

En cualquier caso, tener un perro perteneciente a una de las razas consideradas potencialmente peligrosas es una gran responsabilidad y se deben cumplir una serie de requisitos que demuestren que sus propietarios son capaces de controlarlos y evitar que pueden causar daños. Recientemente un Pit Bull mató a un cachorro en el parque del Ebro y otro can, cruce de American Staffordshire y Pit Bull, suelto y sin bozal, atacó a otro en el parque del Iregua. Su dueño carecía de permiso, uno de los requisitos imprescindible como el bozal y la correa.

La ley es rigurosa, pero los expertos insisten en que cualquier perro puede ser potencialmente peligroso si no está en las manos adecuadas. «Que sea PPP no quiere decir que sean más agresivos o peligrosos; quiere decir que tienen más fuerza, no que sean malos», argumenta Valerio Briones, del centro canino 'El Olivar'. La clave está, dice, en educarlo desde cachorros, «porque, como las personas, se hacen, no nacen». «Cada vez más nos traen de forma voluntaria perros de meses para adiestrarlos, también potencialmente peligrosos, pero tendría que ser obligatorio. Es fundamental saber educarlos, socializarlos, enseñarles a que vayan todo el rato a tu lado, sobre todo crear un vínculo mutuo y que obedezca...., esto es fundamental para evitar lo que está ocurriendo ahora mismo en la calle».

Por otro lado, este joven adiestrador considera injusto demonizar a todos los perros considerados por la normativa nacional PPP por sus características físicas. Como propietario de un Pit Bull, asegura como ejemplo que esta es raza increíble y muy afectuosa. «Sin embargo, está en la lista. Y, sin embargo, no están los pastores alemanes cuando, y lo siento mucho, creo que deberían estar incluidos», mantiene.

Por su parte, Carmen Faulín, de la Protectora de Animales, asegura que no es justo juzgar a las razas por sus cualidades físicas, en este caso por su fuerte musculatura, ya que hay ejemplares más pequeños que «son muy problemáticos» y cita los caniche. A su juicio, lo que está claro es que es clave la correcta educación y, en este sentido, pone como ejemplo Suiza, donde lo cursos para para educar a los perros son obligatorios. «Cualquier dueño debería estar preparado, pero este es un tema que como otros tendría que estar más regulado ahora que cada vez hay más personas con perro...».