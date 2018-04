«Como en casa, en ningún sitio»

Después de haber ejercido como técnico sanitario en ambulancias, monitor de ocio y tiempo libre e, incluso, trabajar en la construcción a sus aún tempranos 30 años, el logroñés Jonathan Calonge decidió trasladarse a Londres en el 2015. Allí también ejerce como técnico sanitario, puesto para el que está titulado y trabaja en las Urgencias y la UCI del Southend University Hospital. Ha aprovechado su estancia en Reino Unido para formarse, además, como auxiliar de Enfermería.

«Contacté con empresas privadas y me marché con un contrato de trabajo, fue fácil y sencillo», recuerda Jonathan. No obstante, este joven logroñés tiene claro que su estancia en Londres es temporal: «Siempre estoy con ganas de volver a casa y poder encontrar un buen trabajo relacionado con mi titulación y experiencia. Sé que es más difícil que en Inglaterra, pero como en casa no se vive en ningún sitio». Precisamente, esa facilidad para encontrar un empleo en Londres es lo que más le ha agradado a Jonathan Calonge de su ciudad de acogida, así como «la confianza que ponen en ti». «Ellos te contratan y tú les demuestras el porqué de que te contraten», advierte.

Eso no evita que el traslado haya supuesto «un gran cambio» para este riojano. «Cuando sales de la zona de confort te demuestras a ti mismo de lo que eres capaz. Te abre la mente, ves que el esfuerzo de dejarlo todo y venirte solo aquí merece la pena y te ayuda a mejorar como persona, conocer otras costumbres, aprender inglés. Te sientes completo en todos los sentidos», valora Jonathan. De la cultura y costumbres inglesas destaca que «son muy tradicionales, como en Navidad y el día de Pascua, las fechas más importantes y de vivir en familia», aunque también añade que los británicos son «muy trabajadores y constantes».

Allí, además de trabajar, Jonathan practica todo el deporte que puede, lo mismo juega a fútbol, que corre o va al gimnasio. También viaja: «Visito nuevos sitios, otros países, y disfruto de amigos españoles que he hecho aquí, donde he conocido a mi novia». Lo que no puede hacer allí y echa de menos es, como la mayoría de logroñeses que residen fuera, comer unos pinchos y salir de «'terraceo', como en Logroño». «Como buen riojano, una visita a la Laurel y una copa en las terrazas de la calle Bretón no pueden faltar», explica, pero también echa de menos a la familia, a sus amigos y «el clima que tenemos y el buen ambiente que se respira en Logroño».