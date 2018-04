La Carrera de la Mujer viste hoy Logroño de rosa Desde las 11, muchas calles del centro estarán cortadas para una carrera que supera las 9.000 participantes LA RIOJA Logroño Domingo, 15 abril 2018, 09:59

Más de 9.000 inscritas, el máximo, en 21 días. Así de rápido se agotó la inscripción para la III Carrera de la Mujer por la Investigación, que recorre las calles de la ciudad en la mañana de este domingo.

El recorrido

La hora de salida es las 11 de la mañana

La carrera saldrá de Vara de Rey a la altura de El Espolón para un recorrido de unos cinco kilómetros. Desde ahí: seguirá por Vara de Rey, Doctores Castroviejo, Avda. de Colón, Doce Ligero, Madre de Dios, San Francisco, Norte, Avda. de Portugal, Av. de La Rioja, Bretón de los Herreros. Once de Junio, Portales, Muro de Cervantes y Plaza del Ayuntamiento

Desvíos en los autobuses

Durante la carrera, los autobuses urbanos sufrirán una modificación de sus rutas de 10.45 a 12.30 horas y recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Los desvíos en los itinerarios son los siguientes, según ha informado el Ayuntamiento de Logroño en una nota.

Línea 1

Lardero-Hospital San Pedro: av. Jorge Vigón – c/ Padre Claret – plaza Joaquín Elizalde - av. Autonomía de La Rioja - Av. de la Paz - c/ San Millán – c/ Madre de Dios.

Hospital San Pedro-Lardero: c/ Madre de Dios - c/ San Millan – c/ Padre Claret - av. Jorge Vigón.

Línea 2

Varea-Yagüe: av. de la Paz – c/ San Millán - glorieta San Millán/Madre de Dios - c/ San Millán – c/ Padre Claret – av. Jorge Vigón.

Yagüe-Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Jorge Vigón – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Jorge Vigón – c/ Padre Claret - plaza Joaquín Elizalde – av. Autonomía de La Rioja - av. de la Paz.

Línea 5

Madre de Dios-Valdegastea: c/ Madre de Dios – c/ San Millán – c/ Padre Claret – av. Jorge Vigón – c/ Gral. Vara de Rey.

Valdegastea-Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Jorge Vigón - c/ Villamediana – av. de Colón – av. Jorge Vigón - c/ Padre Claret - plaza Joaquín Elizalde - av. Autonomía de La Rioja - av. de la Paz.

Línea 6

Centro-El Cortijo: av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Gonzalo de Berceo – c/ Carmen Medrano – c/ General Urrutia.

Línea 9

Trasladará su inicio y final de línea desde Las Norias al Monumento al Labrador, quedando fuera de servicio para esa línea las paradas Banco de España, Glorieta del Doctor Zubía, Portales, Hospital de La Rioja, Casa de las Ciencias, Cementerio, El Campillo, Ciudad de Santiago, La Playa y Las Norias.

Línea 10:

El Arco-Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Villamediana – av. de Colón – av. Jorge Vigón – c/ Eliseo Pinedo – av. de Lobete – c/ Obispo Fidel García - Glorieta Noveno Centenario – c/ Obispo Fidel García - c/ Tirso de Molina – c/ Piqueras.

Hospital San Pedro-El Arco: c/ Obispo Fidel García - Glorieta Noveno Centenario – c/ Obispo Fidel García – av. de Lobete – c/ Eliseo Pinedo – av. Jorge Vigón – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea.

Investigación

Todas correrán por una buena causa: financiar dos nuevas becas mediante su Fundación Científica, con una duración de tres años, desde el presente 2018 hasta el 2020. El primero de los proyectos se desarrollará en la Universidad de La Rioja y lo llevará a cabo Alicia Asín Vicente con el título 'Diseño de nuevos biosensores para la detección precoz del cáncer'.

El segundo lo desarrollará Elvira Alfaro Arnedo en el CIBIR y es sobre la 'Implicación del IGF1R en el microambiente no tumoral del cáncer de pulmón: estudio en modelos de metástasis y muestras clínicas'. Las dos ayudas a la investigación tienen un coste de 120.000 euros.