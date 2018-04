Cantabrana y Carreño cargan contra Garrido y su 'interpretación'

Logroño. Lío a la vista. El anuncio del 'acuerdo' de Podemos para entrar en Cambia no ha sentado nada bien a nombres como el de Germán Cantabrana y Sara Carreño, que cuestionan la 'interpretación' realizada por Kiko Garrido sobre lo votado por las bases. El diputado morado y portavoz de Podemos en el Parlamento de La Rioja arremetió ayer duramente contra su secretario general al entender que «una decisión como la de integrarse en Cambia, según los estatutos del partido, debe tomarse en la asamblea ciudadana de Logroño y no de forma unilateral, caciquil, puenteando y de espaldas al partido y pactando en los despachos con sus amiguetes».

Cantabrana considera que Garrido ha hecho una «interpretación trapacera de la consulta realizada para ajustarla a sus intereses». «Es de una irresponsabilidad y una torpeza política de proporciones bíblicas estar aliado con un partido como IU y pactar con alguien que puede convertirse en un tránsfuga este miércoles -en relación a Gonzalo Peña-», sentenció.

«Que Cambia, una formación en la que Podemos no ha participado, sea una marca consolidada es bien discutible. Tal extremo deberían decidirlo los inscritos de Logroño en todo caso. Más aún tras los acontecimientos de los últimos días, en los que el portavoz del grupo municipal abandonó IU -precisamente cuando dicha formación es nuestra aliada-», lamentaba la diputada nacional por La Rioja de Unidos Podemos, que denunciaba que «interpretar los resultados de las votaciones en contra de la verdadera voluntad de los inscritos no es democrático y no nos representa».