Candidatos independientes de Cambia piden que Peña dimita como concejal

«Si el concejal portavoz de Cambia Logroño pretende, como dice en su comunicado, ser coherente, solo tiene una salida digna: devolver su acta, es decir, dimitir, y no someter a Cambia Logroño a esta presión». Un grupo de candidatos independientes que iban en la lista electoral de la confluencia en las elecciones municipales del 2015 hicieron ayer público un comunicado de prensa en el que piden que Gonzalo Peña «entregue su acta» y que Cambia Logroño «recupere el carácter colectivo y de cambio social con el que nació».

El comunicado, firmado por nueve de los 30 nombres que componían la candidatura, entre ellos la exedil Paz Manso de Zúñiga, llega dos días antes de la asamblea ciudadana de Cambia Logroño que decidirá el futuro del propio Peña. Una asamblea en la que el actual portavoz del grupo municipal, tras abandonar IU, «se pondrá a disposición de la misma para que decida su cese o continuidad como concejal independiente»; situación que, a juicio de los nueve firmantes -Paz Manso de Zúñiga, Amaya Hernáez, Israel Rodríguez, Luis Antonio Labarga, Elena María Sáenz de Urturi, Lidia Íñigo, Catalina Bennasar, Juan Enrique Aparisi y Diego González-, «contraviene claramente la esencia de Cambia». Y ello, según dicen, por dos «motivos fundamentales».

El primero, que cuando se configuraron las listas de Cambia mediante primarias como una confluencia entre IU, Equo y personas independientes, ambos partidos «avalaron y propusieron a sus representantes» y «era obvio que los dos propuestos por IU saldrían los primeros de la lista dado el peso numérico de su partido». «Igual que es lógico que la ruptura del portavoz, Gonzalo Peña, con su organización debería culminar devolviendo el acta al dar por concluida la labor de representación que tenía encomendada», sostienen.

El segundo, que «por si no fuera suficiente pretender continuar en el cargo dando la espalda a quienes le auparon», ven una «falta de sentido refrendar en asamblea como independiente a una persona que ni lo es ni nunca lo ha sido». Nosotros, dicen, «nos presentamos ante una asamblea que podía votarnos o no, sin una organización detrás que nos avalase, siendo nuestras posibilidades mucho más limitadas», lo que no hizo Peña.

A todo ello, según el comunicado, «se suma la deriva personalista que ha salpicado a Cambia Logroño desde su entrada al Ayuntamiento, haciendo que muchos de aquellos independientes que nos volcamos en este proyecto hayamos tenido que retirarnos a un segundo plano o abandonarlo».

Diario LA RIOJA contactó ayer con una de las firmantes, Lidia Íñigo -adjuntaron su teléfono junto al de Luis Antonio Labarga-, que explicaba que, entre los independientes, se ve con «cierta desilusión» que Cambia Logroño «se haya convertido en el escenario de disputas internas de partidos». La misma aseguraba que nada es «personal» y, precisamente, «de lo que se trata es de recuperar el carácter colectivo». «Diferencias no sólo hay en la izquierda, pero aquí todo es transparente», concluyó.