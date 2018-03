Gamarra: «Los candidatos del PP los decide el PP» La alcaldesa de Logroño insta a la «unidad» interna al tiempo que no descarta repetir como cabeza de lista al Ayuntamiento, pese a lo firmado con Cs TERI SÁENZ Logroño Lunes, 5 marzo 2018, 10:41

Casi un año después de perder el congreso en el que optaba a presidir el PP de La Rioja, Cuca Gamarra ha sido reelegida presidenta del partido en Logroño. La alcaldesa repasa la agitada actualidad del partido y reflexiona sobre su futuro en el Consistorio... o el Palacete.

-¿Por qué la Junta Local del PP la eligió por un mecanismo tan inusual como el del asentimiento y después de dilatarse tanto tras el congreso regional de abril del 2017?

-Simplemente porque es una fórmula que prevén los estatutos. El vicesecretario de Organización lo planteó con carácter previo y dado que no hubo ninguna objeción y yo era la única aspirante, así se hizo.

-¿Fue quizás un modo de evitar visualizar las diferencias internas?

-En absoluto. Las cosas siempre son más normales de lo que parecen.

-¿Es posible suturar las heridas que quedaron abiertas del congreso regional del PP que dio la victoria a su rival, José Ignacio Ceniceros?

-No entiendo que lo importante sea hablar en esos términos...

-No considera entonces que haya ahora discrepancias entre los que apoyaron a uno y otro.

-Lo que digo es que en el partido todos somos necesarios, y esa tiene que ser la principal línea de trabajo y en la que todos debemos seguir colaborando. Lo que se tiene que promover ahora es la participación y ese contar con todo el mundo.

-Los recursos presentados en las elecciones a las juntas de Haro, Lardero y Santo Domingo denotan una visible fractura.

-Cuando en un congreso ha habido dos listas como fue el caso de Riojafórum, es difícil luego saberlo gestionar y se debe trabajar para que esa dualidad se convierta en una nueva unidad a partir de los cambios en las estructuras del partido a todos los niveles. Los recursos a los que alude demuestran que el PP es un partido regido por normas absolutamente democráticas, de forma que si alguien cree que ha sido injustamente tratado puede plantearlo en el seno del partido. No hay que verlo, por lo tanto, como algo extraño.

-Concepción Arruga, la exportavoz en el Parlamento y consejera con Sanz además de afín a su lista en Riojafórum, ha llegado incluso a los tribunales presentando un recurso contra el propio partido.

-Simplemente ha utilizado otros de los cauces que existen. Esos canales están ahí y cualquiera tiene derecho a usarlos si así lo estima. No hay que darle más trascendencia.

-¿Es esa la mejor imagen para un PP que siempre ha hecho gala de unidad y censurado las fisuras internas de otras formaciones?

-Lo que tiene que hacer el partido es trabajar en su proyecto político y, sobre todo, para la sociedad. Eso es en lo que debemos focalizarnos y en lo que yo al menos estoy centrada.

-¿Se hubieran dado estas coyunturas en caso de que fuera usted presidenta del PP de La Rioja?

-No tiene sentido hablar sobre suposiciones. Todas las personas somos diferentes y tenemos una manera propia de actuar.

-¿Cómo es actualmente su relación con José Ignacio Ceniceros?

-Cada uno tenemos unas responsabilidades institucionales de gran envergadura y, aparte de ello, una responsabilidad interna diferente en la dirección del partido que desarrollamos con lealtad.

-Hay quien le acusa de purgar a quienes le apoyaron a usted.

-Si alguien hace esas valoraciones, debería justificarlas. Yo creo que en este partido cabe todo el mundo y, como primera fuerza política de La Rioja tiene que estar al servicio de la ciudadanía. En lo que a mí me corresponde como presidenta del PP de Logroño, es lo que hago.

-¿Volverá a optar a la Alcaldía en el 2019? Históricamente ha habido coincidencia entre el cabeza de cartel y el líder orgánico en las autonómicas y municipales.

-Los candidatos del PP los elige el partido a nivel nacional que es, además, quien determina los tiempos para ello. Ese momento no ha llegado ya que queda casi la mitad de la legislatura y muchos proyectos en los que seguir trabajando.

-¿Significa eso que no renuncia a ser la aspirante a la Alcaldía de Logroño por tercera vez?

-Yo no renuncio a nada que mi partido me pueda plantear.

-Pero el pacto de gobernabilidad con Cs explicita la limitación a dos mandatos y ocho años.

-Son los partidos los que designan a sus candidatos y en los plazos que consideran. En el caso del PP, es el PP a nivel nacional quien lo decide internamente, no ningún otro partido. Igual que yo no entro en lo que acuerden otras formaciones sobre quién será su líder, ellos tampoco deben hacerlo respecto a nosotros. Otros que sólo están en tareas de oposición pueden tener una hoja de ruta propia, pero la del PP es cumplir su programa electoral.

«Cs no tiene nada que entender: los acuerdos tienen muchos puntos» ¿candidata en logroño?

«Me sobra ilusión para asumir los retos que el PP pueda pedirme» ¿candidata en la rioja?

«El partido debe ponerse las pilas y no correr el riesgo de desconexión» FUTURO DEL PP

-La diferencia es que otros partido no firmaron un acuerdo como el que usted rubricó comprometiéndose a no repetir en el cargo.

-Los acuerdos tienen muchos aspectos firmados...

-¿Cree que Cs lo entenderá?

-No tiene nada que entender. Lo importante, como le reitero, es que este tipo de decisiones pertenecen al ámbito interno de cada partido.

-El portavoz municipal de Cs ya le dio un «primer aviso» sobre la posibilidad de romper el pacto que le garantiza la estabilidad.

-Eso forma parte de la labor propia de la oposición que tiene que estar ganándose titulares.

-¿Lo considera una amenaza?

-En absoluto. No tiene ningún motivo para romper el acuerdo porque hemos sabido en minoría consensuar con todos y sacar adelante proyectos vitales para Logroño.

-¿Contempla la posibilidad de ser candidata a presidir la comunidad?

-Ni es el momento ni una decisión que me corresponda a mí, aunque entiendo el morbo que suscita hablar de nombres. En un partido uno no es lo que quiere ser, sino lo que otros le piden que por responsabilidad deba afrontar. Dicho eso, me sobra ilusión y tengo la experiencia y juventud necesarias para asumir los retos que el PP pueda pedirme.

-Tras la reelección declaraba que había que renovar el proyecto. ¿Reconoce así que las mayorías absolutas del PP nunca volverán?

-El ciclo ha cambiado y hay que saber leerlo políticamente. El PP debe ponerse las pilas y hacer un ejercicio de cercanía, escucha y explicación porque, de otra forma, corre el riesgo de desconexión con la ciudadanía pese a ser el mejor proyecto.