Cambia vuelve a llevar al pleno que Logroño no permita circos con animales Animales de un circo en Logroño, en una imagen de archivo. :: jonathan herreros El concejal José Manuel Zúñiga considera que las circunstancias han cambiado respecto a la primera moción rechazada en abril del 2016 M.J.LUMBRERAS LOGROÑO. Lunes, 15 enero 2018, 23:25

Vuelve el asunto de que Logroño se vea libre de circos y atracciones de feria con animales al pleno de la Corporación. Insiste en ello Cambia Logroño porque cree que en los meses que han transcurrido desde la última vez, allá por abril de 2016, han pasado cosas que pueden deparar modificación en las posiciones. Por ejemplo, la reciente votación en el Congreso de los Diputados por la que los animales dejan de considerarse cosas para ser tratados jurídicamente como seres vivos dotados de sensibilidad. El concejal José Manuel Zúñiga no descartó que su iniciativa cuente con el apoyo del PP, dado que la mencionada propuesta del Congreso fue formulada por los populares.

También recordó el edil que la alcaldesa, Cuca Gamarra, en el Debate de la ciudad de 2016 señaló que «un país se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales». «Si se hubiese aprobado la moción -la que defendió en el 2016- quizá se hubiera podido evitar que, en las fiestas de San Mateo de aquel año, muriera un poni en una atracción de feria». También recordó que ya son más de 450 municipios los que se han declarado libres de circo y atracciones de feria con animales en toda España.

La nueva moción, la que discutirá el pleno de la Corporación en el pleno que celebre este jueves, señala que, «mientras se aprueban las distintas ordenanzas y el resto de la normativa, no podemos ser ajenos a lo que está ocurriendo en los circuitos que establecen regularmente algunos circos y otros espectáculos que todavía utilizan animales salvajes en cautividad». Para él, «sufren un continuo maltrato» con casos de «extirpación de garras y dientes, crueles entrenamientos basados, garrotes y palizas».

La moción quiere que el acuerdo esté en vigor para las próximas fiestas de San Bernabé Mañana se ha previsto una charla sobre el tema en la Rafael Azcona con la activista Carmen Ibarlucea

«Es responsabilidad de las administraciones velar porque ciertos espectáculos no existan», porque, para el concejal, «hay alternativas al circo con animales. Hay circos con gran calidad que no cuentan con animales, el circo no tiene porqué desaparecer».

La moción propuesta quiere «declarar a Logroño ciudad libre de circos con animales y atracciones de feria con animales, prohibiendo la instalación de circos y espectáculos que hagan uso de estos», pero también un acuerdo en vigor «para las próximas fiestas de San Bernabé 2018».

También se plantea «explorar y fomentar espacios participativos para la búsqueda de actos alternativos que no impliquen la utilización de animales en los mismos» y, por fin, dar traslado de este acuerdo «al conjunto de colectivos sociales, animalistas y ecologistas del municipio, así como al Gobierno de La Rioja».

Habrá una charla sobre este asunto mañana, día 10, a las 18,30 horas en el salón de actos de la Biblioteca Rafael Azcona con la activista por los derechos de los animales Carmen Ibarlucea, anunció también.

La moción de 2016 contó con los votos a favor de Cambia y PSOE, los contrarios de PP y PR+ y la abstención de Cs.