PP y Cambia tumban la moción sobre la alta velocidad entre Logroño y Castejón Los populares se remiten a la decisiónde Fomento de retomar el proyecto y Cambia, «pese a estar por el progreso», no ve coherente la propuesta ÁFRICA AZCONA LOGROÑO. Jueves, 18 enero 2018, 23:53

Tenía visos de llegar a buen destino la moción de Cs, PR+ y PSOE, pero finalmente el pleno, con los votos en contra de PP y Cambia y desde distintas perspectivas, no aprobó la propuesta en la que planteaban que Fomento no dejara a Logroño «fuera de la modernización del conjunto del país» y se desarrolle así la completa ejecución del corredor de alta velocidad Zaragoza-Castejón-Logroño-Miranda. La moción decayó por los votos en contra de Cambia Logroño y el PP, que se remitió a las últimas declaraciones del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en las que recuperaba la idea original de enlazar Logroño con Castejón a través de alta velocidad.

El concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Saez Rojo, que reprochó que no se valorará las nuevas comunicaciones con Miranda, no encontró sentido a una moción que «en el momento que se firmó, el ministro ya informó de los cambios. Por su parte, José Manuel Zúñiga, de Cambia Logroño, quiso dejar claro que su postura no está en contra de la modernidad («nosotros también queremos llegar más rápido a las ciudades y trenes con dobles vías»), pero en su opinión desarrollar un tren de alta velocidad, tal y como planteaba el resto de la oposición es «insostenible por su precio». Tanto Sáez Rojo como Zúñiga criticaron la «poca coherencia» de la propuesta conjunta por falta de claridad sobre el tema. «Unos no quieren el Ave, pero luego defienden integrarse en la 'Y' vasca'...

Por su parte, desde el PSOE, Beatriz Arraiz, defendió que, «sin ser técnica en el tema», lo se pide es que no se aparte a La Rioja del progreso o, como concretó, «del corredor Cantábrico-Mediterráneo, para poder circular a 210 km/hora, «que Logroño siga formando parte de una infraestructura que nos meta dentro de un eje comercial que nos proporcione oportunidades comerciales». Sobre sus plantes para La Rioja, Arraiz cuestionó la nueva versión del ministro. «¿Hasta qué punto se le puede creer? Lo único que tenemos son sus palabras; entre tanto en Navarra las obras son un hecho». El portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín quiso dejar claro en su intervención que en la moción de los tres grupos no se hablaba de trenes, sino de plataformas, de líneas de alta velocidad mixta, para pasajeros y mercancías. «No es el Ave o no Ave, sino líneas de alta velocidad para los alvias, cercanías y, sobre todo, para las mercancías». Así, recordó que el 70% de los productos que compramos llegan de Aragón, Cataluña y Valencia e invitó a pasarse por los polígonos para ver cómo se encuentran. Rubén Antoñanzas, del PR+, mantuvo, por su parte, que fue gracias a la reacción de la sociedad riojana, incluidos los agentes sociales, la que «hizo recular a De la Serna, «que no tiene a Logroño entre sus prioridades». El regionalista destacó la importancia de que el Ayuntamiento «sea capaz de mandar un mensaje claro al Fomento y el tramo se mantenga».