PP y Cambia tumban «por coherencia» la moción de sobre la alta velocidad en el tramo Logroño-Castejón Miguel Herreros PSOE, C's y Mixto planteaban que Fomento "no se olvidara de La Rioja" y pretendían "hacer fuerza" y que la comunidad "siguiera formando parte de un corredor comercial y económico importante como es el del Cantábrico-Mediterráneo" LA RIOJA Jueves, 11 enero 2018, 21:59

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha rechazado este jueves la moción presentada por los grupos municipales Socialista, Ciudadanos y Mixto en la que planteaban que Fomento "no se olvidara de La Rioja" y apostara por un "sí" en la alta velocidad en el tramo ferroviario Castejón-Logroño para "hacer fuerza" y que La Rioja "siguiera formando parte de un corredor comercial y económico importante como es el corredor Cantábrico-Mediterráneo".

La moción ha decaído por los votos en contra del Partido Popular y de Cambia Logroño. El primero de ellos ha justificado su voto porque "no tiene coherencia" al igual que Cambia Logroño quien ha asegurado que "tenemos que decir que no porque somos lógicos y consecuentes" en una moción que trae "confusión y desconcierto" entre los propios grupos.

En defensa

Durante el debate, el primero en defender la moción ha sido el portavoz del Grupo Municipal Mixto, Rubén Antoñanzas, quien ha querido hacer un recordatorio de la situación desde que el pasado 13 de diciembre el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, viniera a Logroño y "decidiera eliminar el tramo ferroviario Castejón-Logroño, con el aplauso de muchos". Una opción que "gracias a la respuesta de la sociedad riojana, la FER, la Cámara de Comercio e instituciones que no estaban en absoluto de acuerdo" tuvo que modificarse y "a los diez días, el ministro reculó". Aún así "nosotros mantenemos esta propuesta porque es importante que este Ayuntamiento sea capaz de aprobar esta moción y de mandar un mensaje claro al Ministerio de Fomento de que apostamos por el desarrollo de esta comunidad y de esta ciudad" y, para ello, "es importante que este tramo se mantenga".

Además, ha pedido "la unanimidad en su aprobación porque debemos ser capaces de hacer una defensa conjunta de los intereses de esta ciudad y del futuro de La Rioja que es: estar conectados, como el resto de territorios del estado, y que no nos quedemos fuera de los grandes ejes de comunicación españoles y europeos".

Sáinz diceque "nunca se ha puesto en peligro la seguridad de los vecinos" El concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Sáinz, ha asegurado en el pleno del Ayuntamiento de Logroño que "ni este equipo de Gobierno ni los bomberos ponen en peligro la seguridad de los vecinos" y ha pedido al portavoz de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, que "no se haga eco de lo que hablan en redes sociales o de lo que dicen ciertos bomberos" porque "aquí no se recrimina ni señala a nadie". Miguel Sáinz ha respondido así a las preguntas del Grupo Municipal Cambia Logroño relativas al convenio con la comunidad autónoma y la situación de la plantilla de bomberos. En concreto, Gonzalo Peña ha querido saber la opinión del concejal del ramo acerca de la situación de dicha plantilla y su falta de personal y ha criticado "lo nefasto" de su gestión". Además, Gonzalo Peña ha afeado a Miguel Sáinz que "cuando el PP habla de que la situación actual de la plantilla de bomberos se debe a razones puramente económicas" lo que están haciendo es "señalar y criminalizar la labor de los trabajadores públicos". Haciéndose eco de casos concretos, Miguel Sáinz ha querido indicar a Cambia Logroño que ni el pasado 28 de diciembre -día en el que se produjo un incendio en la calle Somosierra de Logroño- ni el resto de días "este Equipo de Gobierno ni los bomberos han puesto en peligro la seguridad de los vecinos" y, en dicho caso concreto, "coincidieron dos turnos por la hora en la que se produjo el fuego (15,00 horas) pero uno de los turnos se retiró hacia el parque porque no hacían falta más profesionales en ese incidente" por lo que la situación fue "de normalidad". Además, Sáinz ha asegurado que "desde el Equipo de Gobierno no se señala ni criminaliza a nadie, simple y llanamente se constata el hecho objetivo de que en los últimos meses se producen más bajas acumuladas, prolongadas y sorpresivas en última hora que nunca". Por ello, ha asegurado, "quien extrae conclusiones erróneas es usted" (refiriéndose a Gonzalo Peña). Con respecto al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja para la coordinación y gestión del servicio contra incendios y salvamentos, Miguel Sáinz ha indicado que es "positivo y funciona". Además "tiene más dinero que otros años y sirve para el apoyo mutuo y recíproco para lo bueno y para circunstancias peores". En este sentido, Gonzalo Peña ha lamentado que tan solo "tres días después" de la firma de ese convenio, "los bomberos de Logroño tuvieron que llamar a los de Haro para atender las intervenciones porque no había personal suficiente para atender las incidencias". En este sentido, ha incidido, "no es algo que digamos nosotros, es que lo dicen los propios bomberos". Algo que también ocurre con los protocolos de intervención "son los propios bomberos quienes lo dicen sistemáticamente" y ha lamentado la "irresponsabilidad que es señalar a los empleados públicos". Aún así, ha finalizado, "aunque esté muy en desacuerdo con su fondo, usted es de los que da la cara no como la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra o el concejal Ruiz Tutor".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín, ha querido aclarar conceptos destacando que en esta moción "no hablamos de trenes sino de plataformas, de líneas de alta velocidad mixta en la que pueden ir pasajeros y mercancías y del cumplimiento del PITVI 2012-2024. No queremos AVE, solo unas infraestructuras que permitan mejorar las comunicaciones y modernizar La Rioja".

El tercer firmante de la moción (el PSOE) ha defendido en voz de Beatriz Arraiz "la necesidad" de que Logroño y La Rioja "no salgan del corredor Cantábrico Mediterráneo" sino que deben seguir formando parte de una "línea infraestructura ferroviaria que nos meta dentro de un eje comercial y económico muy importante que nos daría muchas oportunidades económicas y comerciales". "Aunque luego el ministro dio marcha atrás", Arraiz se pregunta ahora: ¿Qué tenemos que creer ahora?, es difícil creer su palabra".

En contra

En el turno en contra, Pedro Sáez Rojo (Grupo Municipal Popular) ha asegurado que dicha moción "no tiene coherencia" y ha lamentado su "desconcierto" porque "hasta donde yo sé, los tres grupos firmantes no tienen la misma idea de lo que debe ser la propuesta ferroviaria en nuestra ccaa".

Sáez Rojo ha asegurado que su partido no puede apoyar dicha moción porque "para el momento en el que firmaron la moción ya estaba claro que no tenía ningún sentido porque el ministro informó de los nuevos cambios y no ha abandonado a La Rioja". Finalmente ha lamentado que la oposición "no se crea las palabras de un ministro cuando hemos tenido que padecer a otros que, después de haber dicho muchas cosas, nos han borrado". "No podemos apoyar la moción porque no refuerza ni crea esa unidad sino que crea confusión y desconcierto entre los propios grupos" y "niega lo que ya es una evidencia que es que el ministro, poco días después, anunció que se mantenía ese compromiso en el tramo Logroño Castejón".

Aprobadas por unanimidad Lla sesión plenaria en el Ayuntamiento de Logroño ha aprobado por unanimidad dos mociones presentadas por el grupo municipal Mixto (PR+) y Ciudadanos, respectivamente. En concreto, la primera era relativa a estudiar, junto a las asociaciones de vecinos la transferencia del modelo de espacio de la pajarera del parque del Carmen a otros parques de Logroño y la segunda relativa para que más de 20 calles del centro de Logroño se conviertan en calles Carriles Ciclistas a 30 km/hora. En este caso, la moción ha contado con dos enmiendas de las cuales han aceptado la del PSOE y no la del PR+. Además también se ha aprobado -a pesar del voto en contra del PP y la abstención del PR+- la moción presentada por Cambia para la adhesión al pacto estatal por la Soberanía Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio. Finalmente, dos mociones presentadas por Ciudadanos se han debatido de forma conjunta y aunque una ha sido aprobada por unanimidad, la segunda se ha aprobado a pesar de contar con el voto en contra de Cambia Logroño. Estas, respectivamente, hacían referencia a la solicitud de un plan de actos y actuaciones municipales de homenaje a Cosme García Sáez en el bicentenario de su nacimiento y la segunda, un homenaje a Luis Díez del Corral en el vigésimo aniversario de su fallecimiento.

Por su parte, y a pesar de su voto en contra, Cambia Logroño ha recordado que desde su formación "queremos modernidad, que se adecuen bien las vías y trenes y podamos llegar más rápidamente a ciertos lugares pero ha pedido coherencia" algo que le "falta" a esta moción. Así, "tenemos que decir que no porque somos lógicos y consecuentes".

Calle Piqueras

El pleno de este jueves también ha abordado el debate de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en la que solicitaba la cesión de la calle Piqueras al Ayuntamiento de Logroño. La moción se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos y la abstención del Grupo Municipal Popular.

Para defender su abstención, desde el Grupo Municipal Popular han indicado que "es un anhelo para todos" que la calle Piqueras pase al Ayuntamiento de Logroño pero "un anuncio como éste requiere tiempo" y ante ello, han asegurado, "llevamos mucho tiempo trabajando con el Gobierno de La Rioja en este asunto".

"Tiempo" que ha criticado el PSOE porque "estar más de seis años trabajando en esta calle y seguir en la fase del proyecto de remodelación de la calle es, cuanto menos, sorprendente".

Ante la recriminación del PSOE, y en el turno de portavoces, ha vuelto a tomar la palabra el concejal del Grupo Municipal Popular, Javier Merino, para reiterar que "somos los primeros que queremos que esta calle sea de Logroño" pero "tal y como trae la moción el PSOE, nosotros entendemos que no la podemos aprobar". En este sentido, Merino ha pedido al PSOE "que deje encima de la mesa la moción" porque "la fórmula que ellos piden no es lo que estamos negociando para llegar al fin que todos queremos". "Este equipo va a conseguir que esa calle autonómica sea avenida pero la fórmula del PSOE ya no sirve", ha indicado. Por ello, ha reconocido, las negociaciones que se van haciendo con la Consejería de Fomento "que es la que está financiando y ayudando a obras tan importante como el soterramiento de la ciudad" están dando sus frutos.

"El matiz es que el Gobierno de La Rioja va a invertir 600.000 euros en la calle Piqueras y a partir de ahí el gobierno municipal reurbanizará las aceras y se convertirá en vía urbana pero en seis años no nos podemos dedicar sólo a una calle, hay que hacer muchas cosas más". Por ello, ha finalizado, el Gobierno municipal "lleva mucho avanzado para que se convierta en Avenida" y así se hará.

Sala para Armando Buscarini

El pleno del Ayuntamiento de Logroño también ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Mixto para dedicar una sala de la biblioteca Rafael Azcona al poeta riojano Armando Buscarini.

En este punto, el Grupo Municipal Popular ha presentado una enmienda a la moción porque "aunque estamos de acuerdo en el fondo de ésta para honrar la memoria y valorar y difundir la obra de este poeta riojano" no entienden qué ocurre con el resto de autores. Ante ello plantean una propuesta "más amplia y más sensata" que es "elaborar una planificación de actividades divulgativas de oficios destinados a la literatura" e "introducir un ciclo permanente de actividades" no centrándose en un autor en concreto.

Enmienda que no ha sido aceptada por el Grupo Municipal Mixto porque "sabemos que hay muchos autores que merecen reconocimiento" pero en esta ciudad "Buscarini no tiene nada y queríamos recuperar la figura de los poetas". Ante dicha negativa, el PP ha anunciado el voto en contra de su formación aunque la moción ha salido adelante.

Además, durante la sesión plenaria, también se ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista que solicitaba la instalación de una nueva parada de taxis en las inmediaciones del Palacio de Justicia. La moción ha sido aprobada con los votos a favor de todos los grupos a excepción del Grupo Municipal Popular que la ha calificado de "brindis al sol".