Cambia tacha de «arboricidio salvaje» la tala de Club Deportivo

Logroño. El Grupo Municipal Cambia Logroño criticó ayer la tala de once árboles de 40 años en la calle Club Deportivo y criticó que la medida no responda ni a cuestiones de seguridad ni a molestias que pudieran causar a los vecinos ni a que estuvieran enfermos. El portavoz del grupo, Gonzalo Peña, no dudó en tachar la actuación de «arboricidio salvaje» con vistas a aumentar un carril de circulación de la vía para permitir el paso de más vehículos por la zona.

Insistió además en que la decisión se ha adoptado, por parte del Gobierno municipal, «sin tratar con nadie, sin dar explicaciones a la oposición y como deriva de la próxima actuación en el túnel de Vara de Rey. En vez de buscar alternativa -dijo- se suben a la excavadora ante la mirada perpleja de la ciudadanía».