Cambia pide «gravar» a las eléctricas «por ocupación de dominio público» Tendido eléctrico en las proximidades de Logroño. / Justo Rodriguez José Manuel Zúñiga estima que otros ayuntamientos han conseguido que las compañías paguen por el uso de instalaciones locales para no repercutir precios entre los usuarios EUROPA PRESS Logroño Jueves, 30 noviembre 2017, 13:31

El concejal de Cambia Logroño, José Manuel Zúñiga, ha reclamado que se regule una tasa en la capital riojana para "gravar" a las compañías eléctricas y gasísticas "por ocupación de dominio público local para el transporte de energía".

Para ello, ha dado a conocer una moción que su partido defenderá en el próximo pleno del Ayuntamiento, que se desarrollará el 5 de diciembre. En este punto, ha recordado que hay "jurisprudencia", ya que el Tribunal Supremo ha dictado cinco sentencias que "avalan las tasas municipales a las instalaciones de gas y electricidad".

En este sentido, Zúñiga ha apuntado que la sala tercera del Alto Tribunal daba el "visto bueno", vía sentencia, a las "ordenanzas fiscales de los Ayuntamientos de Arteixo (A Coruña), Serradilla (Cáceres) y Villalcampo (Zamora), que establecían las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos".

Ante ello, la moción de Cambia Logroño pide instar la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a que "elabore informes técnicos y económicos que puedan ser utilizados por todos los ayuntamientos, entre ellos el de Logroño".

Para Zúñiga supondría "no gravar en el futuro tanto a los ciudadanos y sí a las grandes empresas energética, que además de ganar mucho dinero nos suben el recibo cada día, con excusas como que no llueve o que no hace viento".

El concejal de 'Cambia Logroño' ha apuntado que la tasa "podría resultar muy beneficiosa para otros ayuntamientos de La Rioja, ya que las líneas de alta tensión y las redes gasísticas atraviesan varios municipios", siendo por tanto "una fuente importante de financiación para estos ayuntamientos".

Además Zúñiga ha explicado que su propuesta contempla que "se estudie una compensación del cien por cien de la tasa por las medidas de precaución, traslado, soterramiento que se puedan acordar con el ayuntamiento que establezca estas tasas, o incluso también con plataformas o asociaciones vecinales afectadas".

Finalmente, el concejal de 'Cambia Logroño' ha reclamado que el acuerdo, en caso de que salga adelante, se remita a la presidencia de la FEMP, a la Federación Riojana de Municipios y al Gobierno de La Rioja.

RLG