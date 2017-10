Cambia Logroño pide «trabajo decente» para las empleadas domésticas

logroño. La concejal de Cambia Logroño Nieves Solana reclamó ayer «trabajo decente» para las empleadas domésticas, petición que trasladará al pleno municipal de hoy mediante una moción. La edil detalló que este sábado se celebra el Día Internacional del Trabajo Decente, y, en este marco, inscribió el convenio aprobado en el 2011 por la OIT «que obliga a que las trabajadoras domésticas tengan un contrato de trabajo».

En este sentido, lamentó que haya claúsulas que no se apliquen. Las consecuencias de que no esté en pleno vigor el convenio se traducen, por ejemplo, en que las empleadas domésticas no tienen prestaciones por desempleo o se les puede aplicar la figura del desistimiento, es decir, la capacidad del empleador para prescindir de sus servicios «sin explicación».