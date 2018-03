Cambia Logroño denuncia que el Ayuntamiento no ejecutó el 90% de las inversiones presupuestadas Gonzalo Peña dice que Gamarra "vuelve a mentir", ya que "el superávit del presupuesto de 2017 no alcanza los 15,3 millones de euros, tal y como anunció" LA RIOJA Martes, 27 marzo 2018, 19:11

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha denunciado que el Ayuntamiento de la capital riojana "no ha ejecutado el 90% de las inversiones reales presupuestadas en 2017", ya que "solo ha hecho efectivo 4,4 millones de los 44,4 millones de euros planteados".

Peña ha criticado, en una rueda informativa que recoge Efe, que la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, "vuelve a mentir", ya que "el superávit del presupuesto de 2017 no alcanza los 15,3 millones de euros, tal y como anunció". Según ha explicado, "el Ayuntamiento de Logroño gastó el pasado año 130,3 millones de euros, mientras que ingresó 129,6 millones de euros, lo que demuestra que no hay superávit en líquido".

Sin embargo, ha aclarado que "hay previstos pagos e ingresos no ejecutados, con los que el Ayuntamiento ingresará 140,2 millones de euros y pagará 135,8 euros, por lo que resulta unos 4,4 millones de euros como superávit". Una cifra que "no coincide con la aportada con Gamarra, ya que ella reconoció como ingresos los 11,6 millones de euros de remanentes de tesorería", por lo que ha exigido "responsabilidades y explicaciones por la falta de ejecuciones en la ciudad".

Ingresos, gastos, bienes corrientes...

Respecto a los ingresos por la venta del suelo, ha lamentado que "solo se ha alcanzado el 10,6% de lo presupuestado", lo que ha considerado como "una presupuestación pésima, similar a la de otros años", de la que también ha exigido responsabilidades a Ciudadanos por votar a favor y al Partido Riojano por abstenerse.

En el capítulo de gastos, Peña ha resaltado que el Ayuntamiento ha destinado 2 millones de euros menos a personal, lo que pone de manifiesto "la decisión del equipo de Gobierno municipal de no cubrir bajas, la redistribución del personal y sus continuos conflictos con los funcionarios por no acordar el convenio colectivo".

En bienes corrientes, "como recoge el informe de Intervención, hay una diferencia de once millones de euros entre lo presupuestado y lo ejecutado", lo que según Peña supone que "lo presupuestado supera las necesidades de gasto re para el funcionamiento del Ayuntamiento".

También ha comunicado, que según Intervención, "existen una tendencia de los gestores presupuestarios y de la Junta de Gobierno a acaparar crédito para sus programas más que para optimizar recursos lo cual implica una deficiente técnica presupuestaria".

Respecto a los gastos de capital, ha incidido en que "las cifras son pésimas y no se cubren las necesidades de las personas", porque el pasado año no se ejecutaron un 68% de las ayudas al estudio; un 53% de las de atención asistencial y un 66% de las de emergencia social. Además, ha subrayado que "2,5 millones de euros de lo presupuestado en la partida de Servicios Sociales no se han invertido", por lo que se ha preguntado que "cómo es posible vender con alegría 15,3 millones de euros de superávit".

El equipo de Gobierno municipal "pone por delante su publicidad a las inversiones que realmente necesitan los ciudadanos", ha recalcado, con diversas actuaciones anunciadas y que no se han ejecutado como la reforma de la plaza de México, la nueva ludoteca de La Cava, la Casa del Cuento y la renovación de distintas calles, entre otras.

Por todo ello, ha definido a Gamarra como la "Santísima Trinidad o las tres grandes mentiras en las que se sustenta su Gobierno", ya que "vende proyectos que no ejecuta, vende un presupuesto inflado con inversiones y ayudas que tampoco ejecuta, y por último vende un superávit que es falso".