Cambia Logroño critica «falta de control municipal» en los huertos de ocio Huerto de ocio en Logroño. / Antonio Díaz Uriel Cambia Logroño ha recibido denuncias de en que los Huertos de Ocio promovidos por el Ayuntamiento de Logroño se realizan prácticas que contrarían las bases de su uso LA RIOJA Jueves, 7 junio 2018, 13:48

El Grupo Municipal Cambia Logroño ha criticado hoy la «dejación de funciones» por parte del concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, ya que no responde a las denuncias de uso de abonos y pesticidas químicos en los Huertos de Ocio que se le han trasladado.

Así lo ha afirmado hoy el concejal de Cambia Logroño, José Manuel Zúñiga, en una rueda informativa, en la que también ha participado el portavoz de Ecologistas en Acción La Rioja, Julio Verdú, según informa Efe en una nota

Verdú ha explicado que su organización ha recibido denuncias de en que los Huertos de Ocio promovidos por el Ayuntamiento de Logroño se realizan prácticas que contrarían las bases de su uso, en las que se establece que se ha de ejecutar una agricultura ecológica, pero se están usando abonos y pesticidas químicos.

Ha indicado que estas denuncias proceden de usuarios afectados por la utilización de estos productos, ya que no pueden practicar la agricultura ecológica en una tierra en la que otros no lo hacen, y ha señalado que el Ayuntamiento de Logroño no está controlando que se cumplan estas bases de uso.

El concejal de Cambia Logroño ha recalcado que han trasladado estas denuncias, que también han llegado a su grupo municipal, a Ruiz Tutor, quien les ha respondido que los Huertos de Ocio son autogestionados por el Consejo de la Huerta.

«Hay que recordar que, si bien los huertos son autogestionados por el Consejo de la Huerta, la base 21 señala que existe una Comisión Técnica de Seguimiento, cuyo presidente es Ruiz Tutor, que se debe reunir cada seis meses, y mucho nos tememos que no es así», ha recalcado.

Ha destacado que, «ante esta falta de contestación a preguntas orales», este grupo realizó en una Comisión Informativa una serie de preguntas por escrito, como qué se está haciendo para evitar esta situación, cuántas veces se ha reunido la Comisión Técnica y si existen actas que lo acredite, que no fueron respondidas.

«Según nos dijo Ruiz Tutor, estaban trabajando los técnicos, vamos a ver que dicen estos técnicos y qué informe hay, pero mucho nos tememos que igual hay que llevar alguna moción o preguntas a pleno si no responden ante la comisión», ha concluido.