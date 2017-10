Cambia Logroño cree que el modelo de ciudad de Gamarra «es inconsistente y se derrumba» Juan Marín Gonzalo Peña asegura que la alcaldesa "no tiene liderazgo ni propuesta de futuro" LA RIOJA Martes, 24 octubre 2017, 16:02

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha asegurado que la alcaldesa, Concepción Gamarra, "no tiene liderazgo ni propuesta de futuro" y cree que su modelo de ciudad es "como su Casa del Cuento, que sus cimientos son inconsistentes y acaban por derrumbarse".

Peña, durante su intervención en la segunda sesión del debate sobre el estado de la ciudad, ha declarado que Gamarra "tiene a todo el Ayuntamiento en pie de guerra por incumplimientos laborales, no ha sacado ni una sola ordenanza adelante y las propuestas que ha vendido no se han llevado a cabo". Esos hechos se traducen en "una ciudad que no avanza", según Peña, quien ha lamentado que Logroño suma "94 millones de duda, cifra récord, solo para la primera fase de soterramiento"; y cree que Gamarra "se olvida de explicar a los ciudadanos que ese superávit ficticio no se destina en mejorar la vida de la gente, sino a pagar esa odiosa deuda".

También ha asegurado que la alcaldesa "miente con los datos de venta del suelo", ya que "donde proyectaba vender 16 millones de euros el año pasado, solo vendió 668.000 euros".

Frente al "discurso triunfal" que ayer Gamarra presentó en la primera sesión del debate, ha criticado que "no hizo ni una mención a la gravedad que se enfrenta esta ciudad, que ha perdido 10.000 personas jóvenes entre 20 y 40 años en la última década".

El portavoz de Cambia Logroño ha precisado que "una ciudad nunca será inteligente si deja escapar a sus jóvenes" y ha indicado que, "en un solo año, se ha reducido la población activa en casi 400 personas" y es "verdaderamente alarmante" que La Rioja haya perdido una población activa de 26.888 trabajadores entre 2006 y 2017.

De la gestión en el Casco Antiguo logroñés del Gobierno local, ha reprochado que "no respetan la historia, como demuestran con su proyecto de La Villanueva, que quieren que se convierta en un solar vacío para vender suelo y construir viviendas".

"Modelo antiguo, caduco y desigual"

Respecto a la política de servicios sociales, ha indicado que Gamarra no explicó que Logroño "registra la tasa más alta de riesgo de pobreza de su entorno, solo superada por Soria; y que el 22 por ciento de la población reconoce no poder hacer rente a gastos imprevistos" y "ayer no le escuché hablar de estas personas".

Ha lamentado que "los cortes de luz existen", a pesar de que "los presupuestos de 2016 dejaron sin ejecutar tres millones de euros de la partida de servicios sociales"; y de que el Plan de Exclusión Social "está paralizado desde el 27 de abril".

Peña ha confirmado que "en esta ciudad se desahucia" y ha preguntado a la alcaldesa "si tiene pensado poner en marcha un parque público de vivienda a precios asequibles y un alquiler social para familias en situación de exclusión". Entre otras medidas, ha solicitado "medias efectivas de ayudas al alquiler" y un parque de viviendas, aunque "como necesita colaboración el Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI), se escudará en las competencias porque parece que le cuesta mucho hablar con la Comunidad últimamente".

Ante este "modelo antiguo, caduco y desigual", ha dicho que existe otro "basado en la economía social y verde", con "nuevos conceptos que impulsen una nueva industria adaptada a los tiempos", entre los que ha propuesto "buscar sinergias con las diferentes empresas de la ciudad para observar nuevos nichos de empleo y reducir el uso de materias primas".

Ha solicitado a Gamarra que "modifique su visión del turismo" y ha anunciado que su Grupo denunciará próximamente al servicio de Patrimonio de la Dirección General de Cultura y Turismo su "inacción" en la protección del Monte Cantabria.

Además, ha calificado a la alcaldesa de "'reina Midas' porque obra que toca se convierte en una chapuza, como ha sucedido con la Casa del Cuento y la urbanización de la plaza Primero de Mayo".

Gamarra reprocha el "lenguaje agresivo"

Por su parte, Gamarra ha reprochado el "lenguaje agresivo" de Peña durante su intervención y ha lamentado que "niega muchas cosas que ocurren en la ciudad, como la recuperación económica que se está produciendo y que puede demostrarse con la reducción del número de parados y la ampliación de afiliados a la Seguridad Social".

Ha reconocido que Cambia Logroño difiere de su planteamiento político y, respecto a la política de servicios sociales, ha informado de que "en este Ayuntamiento no hay límite y siempre disponemos de presupuesto para cualquier necesidad", igual que los afectados del desahucio disponen de "mediación, asesoramiento y pisos de alquiler".

También le ha pedido que participe en "un debate reflexivo donde se digan las cosas como son para trabajar desde la sensatez y con planteamientos efectivos" y ha anunciado que las obras de la plaza Primero de Mayo se licitarán mañana y que en El Barrio de la Villanueva su compromiso es "seguir trabajando y en ello estamos".

Por último, le ha solicitado que "no ironice con incidentes desafortunados que suceden en la ciudad", en alusión al derrumbe del edifico de la Casa del Cuento, ya que "lo importante es adaptarse a las nuevas circunstancias y tomar decisiones oportunas para continuar trabajando en la construcción del nuevo inmueble".