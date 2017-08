Cambia exige un plan de choque contra el exilio de 10.000 jóvenes

Logroño. El portavoz del Grupo Municipal Cambia Logroño, Gonzalo Peña, exigió ayer al equipo de Gobierno local (PP) «un plan de choque para hacer frente al exilio, durante los últimos años, de unos 10.000 jóvenes logroñeses que está finiquitando el futuro de la ciudad».

Peña, acompañado de la edil de su grupo Paz Manso de Zúñiga, aseguró que «Logroño ha perdido, desde el año 2006, diez mil jóvenes que han tenido que emigrar de la ciudad en busca de empleo y un futuro».

Comentó que este dato «evidencia el problema de la falta de modelo de ciudad que tiene el PP», ya que «no ha sido capaz de ejecutar un plan para revertir esta situación», y en lugar de ello «disfraza y maquilla los datos del paro como una falsa mejora».

Gonzalo Peña

«El modelo ultraliberal del PP es caduco, a pesar de que ofrecen datos triunfalistas», según Peña, que argumentó que «presumen de que el paro ha bajado en 5.000 personas desde el 2012, pero no dicen que esta reducción se debe a la marcha de los jóvenes de la ciudad».

En La Rioja, durante el año 2006, en la franja de edad de 16 a 35 años se registraban 60.500 personas ocupadas, mientras que en el 2017 «la cifra solo alcanza las 33.700», precisó. Estos números reflejan que «las políticas caducadas del PP consiguen echar a los jóvenes de su ciudad», criticó y añadió que «una ciudad no puede tener futuro si no se invierte en educación y juventud». «Logroño no dispone de ayudas para los jóvenes en algo tan simple como es el billete de autobús» ni tampoco, añadió «una política que cree empleo estable y de calidad».