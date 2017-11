Cambia critica por «irreales» los Presupuestos para el 2018 Gonzalo Peña aseguró que «se vende una realidad que no existe» y que se consignan partidas que se sabe que no se cumplirán LA RIOJA Lunes, 20 noviembre 2017, 23:43

logroño. El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, acusó ayer al Gobierno local del PP de «vender ingresos que no son reales, inversiones que no se llevan a cabo y partidas que no se ejecutan, solo para paliar la deuda que él mismo ha creado», en alusión al proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento del 2018.

Peña señaló que la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, «vende una realidad que no existe», ya que «los Presupuestos del PP tienen una cara A y una cara B», porque «lo que se plasma en papel no se lleva a cabo».

Respecto al anteproyecto de los Presupuestos para el 2018, consideró que «los ingresos se inflan por encima, un hecho que es flagrante en la venta de suelo», ya que en el 2017 se presupuestó la enajenación de parcelas públicas por 16,6 millones de euros y, «a fecha 30 de septiembre, solo hay liquidados 1,7 millones». Para el año próximo, apuntó que «la partida ha aumentado hasta los 18,1 millones de euros», a pesar de que «un informe de Intervención definió de pésimo el presupuesto de la venta de suelo de este ejercicio». Además, acusó al equipo de Gobierno de «mentir a la ciudadanía y de forma consciente», dado que «en una partida del anteproyecto ponen una cosa y luego envían otra a Hacienda».

De esta forma, indicó que, «a pesar de que la venta de suelo está presupuestada en 18,1 millones de euros, envían a Hacienda por ese concepto 6 millones de euros», como en el caso de las inversiones, que, «con una previsión de 37 millones de euros para el año 2018, lo que se remite a Madrid son 16 millones».

El pasado año, en el capítulo de inversiones, «de los 36 millones presupuestados, las obligaciones reconocidas netas alcanzaron los 3,5, lo que no llega ni al 10%». Para el 2018, «algunas inversiones aparecen y desaparecen como el Guadiana, mientras que otras se repiten año tras año», en referencia, por ejemplo, a la construcción de la Casa del Cuento, el corredor ecológico del Ebro y la prolongación de avenida de La Sierra. Y sobre Servicios Sociales, aunque se presupuestaron 14 millones, «solo se ejecutaron once», criticó Peña.