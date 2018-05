Cambia critica la condonación de deuda a 330 empresas morosas por 1,8 millones El concejal de Cambia Logroño Gonzalo Peña. / L.R. Gonzalo Peña ha solicitado al Ayuntamiento que controle quién está detrás de estas empresa e impida que puedan presentarse a concursos públicos LA RIOJA Martes, 15 mayo 2018, 12:03

El portavoz de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha criticado hoy que «330 empresas morosas» han dejado de pagar 1,8 millones de euros al Ayuntamiento de la capital riojana, desde el año 2015, debido al que «se les han condonado las deudas», informa Efe en una nota.

Peña ha explicado, en una rueda informativa, que durante esta legislatura, estas empresas han dejado «deudas incobrables» en concepto de multas, recibos, impuestos y plusvalías, entre otras, por «diversas cuestiones» como concurso de acreedores, cambio de denominación de la empresa o disolución de la misma.

Lista de morosos

Gonzalo Peña ha precisado que el Ayuntamiento elabora todos los años una lista de deudas incobrables a empresas a las que «da por imposible el cobro, en lugar de seguir a las personas responsables de las mismas para que efectúen el pago».

Entre estas empresas, ha citado «casos llamativos», como el Club Deportivo Logroñés, que debe 437.000 euros; Construcciones Vinícolas del Norte, con 151.00 euros; y otras constructoras del entorno de Siglo XXI.

También ha lamentado que «en este listado de empresas morosas se encuentran algunas que están abiertas a día de hoy y otras que cambian su nombre y siguen funcionando tras condonarse la deuda con el Ayuntamiento, como ha sucedido con Construcciones Ferrer».

Por ello, ha solicitado al Ayuntamiento que «controle quién está detrás de estas empresa e impidan que puedan presentarse a concursos públicos», ya que «esto no sucede con las personas porque si tú no pagas una multa se te embarga una cuenta o si tienes una deuda con el Consistorio no puedes solicitar ayudas».

Además, ha reprochado que esta situación «crea un agravio comparativo entre las empresas que pagan sus impuestos y aquellas que, con el juego societario, cambian de denominación y dejan sin pagar sus deudas, como sucedió con la empresa Levalta, que ahora continúa funcionando bajo el nombre Riodaser XXI«.

Peña ha denunciado que el dinero adeudado «ha ido aumentando progresivamente desde 2015», ya que en este año se declaró como «dinero incobrable» 409.318 euros; en 2016 fue 422.842 euros, en 2017, un total de 618.451 euros; y en estos meses de 2018, 384.895 euros, «casi la misma cantidad que en todo 2015».

Por último, ha reprochado la «inacción como gestor público» del Equipo de Gobierno Municipal (PP) por que no haber desarrollado «un plan de seguimiento para actuar contra esta situación», ya que todo este «dinero perdido, que alcanza casi los dos millones de euros», no ha podido destinarse a otras actuaciones como la creación de puestos de trabajo, potenciar la rehabilitación en la ciudad y nuevas infraestructuras, ha concluido.