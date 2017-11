Cambia advierte que el Plan de la Villanueva «no garantiza» la vuelta de sus actuales vecinos tras la rehabilitación Peña ha explicado que quieren "evitar que ocurra lo que pasó, por ejemplo, en el barrio de San Antonio, que fue derribado en la época de Julio Revuelta como alcalde, y en el que se prometió que los vecinos podrían regresar, pero luego mucha gente no pudo" Martes, 14 noviembre 2017, 14:39

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño Gonzalo Peña ha advertido este martes que el Plan de la Villanueva que actualmente propone el equipo de Gobierno local del PP "no garantiza" la vuelta de los actuales vecinos de la zona tras la rehabilitación, ha explicado Europa Press.

Por ello, "y ahora que aún estamos a tiempo", ha planteado la necesidad de un Plan de Rescate Social y de desarrollo sostenible integrado "para que la gente no tenga que irse del barrio si no quiere".

En una rueda de prensa conjunta con Eloy Bermejo, Peña ha apuntado que "queremos evitar que ocurra lo que pasó, por ejemplo, en el barrio de San Antonio, que fue derribado en la época de Julio Revuelta como alcalde, y en el que se prometió que los vecinos podrían regresar, pero luego mucha gente no pudo".

Como ha detallado Bermejo, "tras analizar el Plan que hay sobre la mesa, se evidencia que el PP esconde las consecuencias que se pueden producir, fruto del cambio de modelo de centros urbanos residenciales a centros de actividad económica, en los que se deja fuera a los más vulnerables".

Ha incidido en que "no se garantiza la vivienda en general, e, incluso, no se garantiza el retorno a los ahora residentes". Entre las circunstancias que pueden ocasionar este problema, ha citado el aumento del valor del suelo tras la regeneración del entorno, la previsión de unifamiliares "que no todo el mundo puede permitirse" y el incremento consiguiente del valor de la vivienda en el barrio.

"Parece que lo que se quiere es traer al barrio a gente de más recursos económicos, con el consiguiente desplazamiento de los establecimientos comerciales actuales y de las personas que viven en él ahora y que tienen menos recursos", ha afirmado Bermejo, quien ha reclamado, por contra, un plan que "garantice" este posible vuelta de los vecinos.

En este sentido, Gonzalo Peña ha recordado que el concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo, "se comprometió de palabra" en esta línea en la última reunión del Plan de la Villanueva, "pero luego, en el documento escrito, aparece de forma tan somera que no se sabe cómo se va a garantizar", ante lo que ha alertado por "la falta de concreción".

De este modo, ha propuesto un Plan de Rescate Social para la zona, con medidas como el control público de los precios del alquiler; establecer precios máximos de venta y alquiler por intervención pública; y primar la rehabilitación y el realojo de las que viven ahora mismo en La Villanueva.

También plantean en este Plan prácticas de innovación social en políticas urbanas; mantenimiento de viviendas para no convertir la zona en un solar exento; y redefinir los espacios públicos facilitando espacios comunitarios, lúdicos, de actividad social y cultural o espacios verdes.

"Queremos un plan de desarrollo sostenible integrado en el que la gente no se vaya del barrio si no lo desea", ha asegurado Peña, quien ha señalado que "aún estamos a tiempo" de llevar estas propuestas en el Plan, y ha advertido que, en cualquier caso, "estaremos vigilantes ante la privatización del espacio público que pretende el PP y para que los vecinos no salgan damnificados".