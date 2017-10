Una buena causa en el Ayuntamiento Antonio Díaz Uriel Arsido abre la quinta edición de su Feria Stock, con la que buscan "cubrir gastos deficitarios" LA RIOJA Logroño Viernes, 6 octubre 2017, 18:02

La Asociación Riojana para el Síndrome de Down (ARSIDO) ha puesto en marcha hoy una feria de oportunidades, que permanecerá abierta todo el fin de semana, con la que "cubrir gastos deficitarios", ha informado la presidenta de la entidad, Milagros Portillo.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha inaugurado la quinta edición de la feria, que se celebra en la Plaza del Ayuntamiento con 45 casetas y que, en la pasada edición, logró recaudar 11.000 euros. Ropa, menaje del hogar, juguetes y alimentación se incluyen en las 'gangas' de los comercios.

Gamarra ha creído que, con este evento, la Plaza del Ayuntamiento se hace "inclusiva". En declaraciones a a Europa Press, ha destacado la "oportunidad, no sólo de venir a comprar" sino de "apoyar una causa", además de "conocer en primera persona a muchos logroñeses con síndrome de down" para "darnos cuenta de que las barreras están en nuestras mentes y no son reales".

Si bien en los últimos años la feria había ido destinada en concreto al programas Vida Independiente, con el que las personas con síndrome de down consiguen vivir solas en su casa, en esta ocasión la necesidad dicta cubrir diversos programa "deficitarios".

"El sentido de hacer esta feria es económico, necesitamos financiación para seguir luchando por la inclusión y que las personas con síndrome de down vivan dentro de la sociedad", ha explicado la presidenta de ARSIDO.

Esta entidad da servicio a 65 familias de La Rioja. "No sólo es el usuario hay que acompañar a la familia, enseñarles los retos que van a venir con el bebé o cambio de edades", ha relatado.

Además de contar con las casetas, todos lo días se celebrarán actividades para toda la familia, con hinchables, talleres y conciertos.