El botellón se resiste a la autoridad La presencia policial tras el desmadre de los sanmateos del 2012, con una patrulla fija durante más de 100 noches en el 2013, fragmentó el botellón de la Concordia... El reto era que no se consolidase, pero no se consiguió y ahí siguen. El Ayuntamiento ha impuesto 35 multas por ensuciar la vía pública y 28 por provocar ruidos en lo que va de año a la espera de una regulación más específica y concreta | El listado municipal de lugares públicos donde se concentran jóvenes a beber se ha reducido de 72 a 40 desde el 2014, si bien 15 son los habituales y los más problemáticos

Atrás quedó el gran botellón que se congregaba cada fin de semana en el parque de la Concordia, pero los grupos de jóvenes -y no tan jóvenes- que se reúnen a beber en la calle de jueves a sábado siguen estando ahí. Más reducidos y dispersos, sí, pero con los vecinos de varias zonas reclamando soluciones -especialmente en el centro y sobre todo en el Casco Antiguo- y el Ayuntamiento tratando de buscarlas y, en los últimos tiempos, consensuarlas.

El botellón en Logroño, como las propias medidas adoptadas por la Administración local para atajarlo, ha cambiado. Fragmentado, atomizado, repartido por el conjunto de la ciudad... aunque se mantiene el que se realiza junto al cubo de El Revellín, que serían los restos del originario en el entorno de las viviendas conocidas como 'palacinas'. «Hay algunos, más alejados e incluso fuera de las habituales rutas de limpieza viaria de fin de semana, que no se detectan pues no molestan a los vecinos, que no llaman para quejarse, y nos los encontramos cuando al día siguiente aparecen los restos y la suciedad», explica Miguel Sáinz.

Un cambio normativo paraevitar las aglomeraciones de gente bebiendo en la calle

El listado municipal de lugares públicos donde se registran concentraciones para beber, en cualquier caso, ha caído desde el 2014 desde los 72 a los 40, si bien el concejal de Seguridad Ciudadana precisa que alrededor de 15 de ellos son los frecuentes y, por tanto, los más problemáticos: parque de la Concordia, parque de La Ribera, El Espolón, el cubo -foso- del Revellín, el parque del Ebro -especialmente en las proximidades de la pasarela peatonal-, el parque de El Cubo y alrededores, incluyendo Carmen Medrano, el parque de La Isla, el de San Adrián, el entorno del campo de fútbol de Las Gaunas y del palacio de Deportes, en la plaza de la Paz, en la plaza de la Alhóndiga y en el anfiteatro de Joaquín Elizalde.

Los otros 25 restantes serían localizaciones más puntuales y esporádicas... más cambiantes pues, no en vano, en su día había otras que incluso han podido 'corregirse' como el parque de México, la calle General Sanjurjo o la plaza Donantes de Sangre.

Prosiguen las quejas

Tanto desde la Federación de Asociaciones de Vecinos como desde 'Logroño sin Ruidos' se confirma lo de los 'minibotellones' y se insiste en que el fenómeno sigue siendo uno de los principales motivos de protesta ciudadana y de queja vecinal.

El botellón se fragmenta, pero no desaparece; algo que el Ayuntamiento confiará a su próxima regulación normativa. Actualmente, la ordenanza para el fomento de la convivencia ciudadana, la cívica, no prohíbe el botellón en la ciudad -ni siquiera lo cita textualmente-, aunque sí las conductas incívicas (exceso de ruido, basuras, destrozos, etc.) que protagonicen quienes beban alcohol en la calle. Y es ahí cuando se puede sancionar, aunque generalmente con llamada de denuncia vecinal y solo y exclusivamente si el 'grupo' no atiende a razones.

Según los datos facilitados por el concejal de Seguridad Ciudadana a Diario LA RIOJA, en lo que va de año se han registrado 63 sanciones relacionadas con el fenómeno del botellón. 35 por ensuciar la vía pública -no recoger bolsas, botellas o vasos o derramar alcohol-, hasta 17 de ellas durante las pasadas fiestas de San Mateo, y 28 por exceso de ruido -gritar, cantar y molestar en general-. En ambos casos, según Sáinz, se consideran infracciones leves sancionadas en su mayoría con multas de 100 euros.