Los bomberos de Logroño protestan en el Ayuntamiento para reivindicar mejoras laborales

Los bomberos llevan años solicitando que se contrate más personal LA RIOJA Martes, 28 noviembre 2017, 13:34

Una veintena de bomberos de Logroño ha entrado esta mañana en el Ayuntamiento para reivindicar sus derechos laborales directamente ante la alcaldesa, Cuca Gamarra y advertir del riesgo que supone la falta de personal para la seguridad de los ciudadanos.

Como forma de protesta, los bomberos han aparcado tres vehículos, han instalado varias tiendas de campaña y han colocado una pancarta en la plaza del Ayuntamiento, con la leyenda 'Con la seguridad no se juega'. Posteriormente, han entrado en la cafetería del consistorio y han increpado a algunos de los concejales que se encontraban tomando café. A continuación han subido al despacho de la alcaldesa, pero no han podido cumplir su objetivo de hablar directamente con Cuca Gamarra ya que, al parecer, no se encontraba en el Ayuntamiento. Un portavoz de los trabajadores ha sido el que ha hecho constar sus reivindicaciones de manera simbólica. "Ahora vamos de buenas, pero si no obtenemos respuesta, vamos a tener que instalar el belén abajo".

Posteriormente, han sido recibidos por el concejal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña y por la concejala, Mar San Martín.

