Los bomberos dejan de recoger las resoluciones de sus guardias localizadas Ayer por la mañana el bombero también mantuvo su protesta en la plaza del Ayuntamiento. :: díaz uriel El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja justifica las guardias «en la necesidad el servicio» y dice que la disponibilidad «es tiempo de descanso y no de trabajo» M.J.LUMBRERAS LOGROÑO. Viernes, 17 noviembre 2017, 12:30

Hay varios frentes abiertos estos días en lo que al conflicto de los bomberos y sus guardias localizadas se refiere. De entrada, uno de ellos lleva acampado dos días, por la mañana, en la plaza del Ayuntamiento. Se trata de pasar su guardia localizada allí mismo, «frente al despacho de quien cada cinco semanas firma y ampara estas abusivas órdenes», indicó ayer el sindicato CCOO. Pero, además, desde el lunes, día 13, efectivos del parque no retiran las comunicaciones de sus guardias, según contó ayer el concejal del área, Miguel Sáinz, quien apuntó que se han practicado las diligencias necesarias para hacer constar la negativa de los bomberos a recoger dichas resoluciones. Aún no ha habido que llamar a ninguno de los que estos días están de guardia, pero si sucede y no responden, se exponen a un expediente, contó él.

Pasa además que se ha convocado para la semana que viene una mesa general de negociación para llevar parte del acuerdo alcanzado este verano entre bomberos y Gobierno local, la que tiene que ver con las guardias y que revisa su retribución en el 40 por ciento, según dijo Sáinz. Quedaría otra parte del citado acuerdo, de más calado, que tiene que ver con otros dineros, con organización y con horas de trabajo que aún está estudiando el Interventor municipal.

Está por ver ahora si los sindicatos irán o no a esta sesión de la Mesa, dado que a las últimas convocatorias no han acudido, recordó el edil.

Y sucede, además, que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja se ha pronunciado en lo que a las guardias localizadas se refiere a cuenta de un recurso de apelación a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso. En su fallo, la Sala de lo Contencioso del TSJR dice que comparte las tesis de la sentencia recurrida. Así, cree que no se vulnera el derecho a la negociación colectiva -otra cosa es que se alcancen acuerdos, dice- y también entiende que las administraciones públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas y responsabilidades distintas a las de su puesto siempre que resulten ajustadas cuando las necesidades del servicio lo justifiquen. El sistema de guardias localizadas se ajusta a estos parámetros porque «se trata de garantizar para los ciudadanos el funcionamiento eficaz y eficiente del servicio de extinción de incendios y las necesidades del servicio así lo exigen», apunta la Sala. Sobre la necesidad de incorporarse al servicio en un máximo de 15 minutos, «parece razonable dado el servicio del que se trata y, por otra parte, la parte apelante no ha acreditado que en su caso, que se apuntó voluntario a las guardias localizadas en un tiempo anterior, no pueda cumplirlas». También señala que, de acuerdo a la jurisprudencia del TJCE, «los periodos de disponibilidad fuera del lugar de trabajo no son tiempo de trabajo, sino de descanso». Por fin, anima a la negociación colectiva para compensar y desestima el recurso de apelación.