Los bomberos advierten de la falta de capacidad para «actuar en dos intervenciones simultáneas»

Logroño Miércoles, 29 noviembre 2017, 17:32

El Parque de Bomberos de Logroño se encuentra en una situación "grave", tal y como ha asegurado a Europa Press el bombero Javier Villena, de Comisiones Obreras,, porque no se pueden cubrir dos intervenciones simultáneas y se están usando las guardias localizadas "forzosas para cosas cotidianas".

En el marco de las movilizaciones que los bomberos están desarrollando, y que acumulan ya cuatro acciones de protesta, Villena ha relatado que "no se está garantizando el personal mínimo para dos intervenciones"; algo a lo que ha unido "el hartazgo por las horas extras y guardias localizadas no eficaces".

Esta situación, ha dicho, está suponiendo un "peligro" para la población en general y, también, para los propios trabajadores.

19 bomberos más

Al hecho de no contar con el personal necesario (a su juicio, y según el Plan Estratégico, harían falta diecinueve más) ha añadido que el camión que usan para primeras intervenciones (que se utiliza en el ochenta por ciento de los casos) tiene diecinueve años, no cuenta con cinturones en la parte de atrás y no cuenta con la presión suficiente para llegar a un octavo piso.

Como ejemplo ha contado cómo, en el día de hoy, todos los bomberos presentes en el parque habían tenido que acudir al derrumbe de un muro, en una actuación que ha durado una hora, y el parque se ha quedado sin personal para atender una posible segunda intervención.

"No están tomando medidas que ellos mismos decidieron aplicar", ha recriminado al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño. Así, el 23 de junio, ha dicho, se ofreció un acuerdo que aún no se ha llevado a Junta para su aprobación.

"No funciona si es obligatoria"

Frente a la propuesta de que las guardias fuesen voluntarias, ha indicado, se están "imponiendo guardias forzosas localizadas", en las que el trabajador tiene que estar a quince minutos del parque; una medida que "no funciona si es obligatoria y que la Justicia dice que no se puede prolongar, porque la gente tiene su vida".

Tras cuatro acciones de protesta, con las que, ha explicado, quieren que "la población sepa que Logroño no está seguro", algo que "el equipo de Gobierno sabe" pero que va a hacer "responsable" a los propios bomberos, planean una quinta "de mayor impacto".

Por último, ha indicado que están "luchando por un servicio integral de prevención", que incluya "un departamento de formación, como ya se hace en otras ciudades".