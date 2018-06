San Bernabé tendrá reloj en su día El día 11 de junio habrá también Reloj de San Bernabé. :: s. tercero Festejos programó tres funciones desde hoy al domingo y 'En Escena' entiende que el patrón no puede quedarse sin el acto en su festividad Los 'relojeros' deciden ofrecer una representación más el día 11 de junio, en el 25 aniversario del espectáculo JAVIER CAMPOS LOGROÑO. Viernes, 8 junio 2018, 00:32

Ha dado puntualmente las campanadas de medianoche cada San Bernabé desde 1984. Primero como el reloj de La Farinera, la compañía catalana que lo puso en marcha con Manuel Sainz como alcalde en un primer intento de dar brío a las fiestas de estos días, y desde 1994 como reloj de San Bernabé, cuando su director artístico, Frederic Roda, decidía ceder el espectáculo al Ayuntamiento de Logroño a fin de 'logroñizarlo' pasando el testigo al hasta hoy responsable Perfecto Uriel.

El reloj, con sus cinco tradicionales autómatas que giran y danzan desde los balcones del Ateneo Riojano, cumple 25 años con la denominación de 'San Bernabé' y, pese a que desde la Concejalía de Festejos se ha programado para los días 8, 9 y 10 de junio -tal y como recoge el programa oficial-, los 'relojeros' han entendido que el patrón de la ciudad no puede quedarse sin su reloj el día de su festividad.

Habrá reloj de San Bernabé el 11 de junio, lunes, y lo habrá porque así lo ha decidido 'En Escena Asociación Cultural'. Perfecto Uriel, 'relojero mayor', confirmaba ayer a Diario LA RIOJA que para celebrar el 25 aniversario del renovado espectáculo la 'maquinería' ha acordado ofrecer una representación «fuera del programa» que su director y actores harán «de manera gratuita» al Ayuntamiento, a los ciudadanos de Logroño y al santo. «Creemos que Logroño merece tener reloj el día de San Bernabé y el 25 cumpleaños merece que hagamos tal ofrecimiento como colofón al día del patrón», sentencia Uriel.

El concejal Miguel Sáinz, ajeno al 'regalo', explicaba ayer que teniendo en cuenta que el martes es día laborable, «se ha preferido concentrar los tres días de función en los que más gente va a haber, que son los del fin de semana. El presupuesto no es infinito y se ha priorizado». Perfecto Uriel considera que no es una cuestión presupuestaria pues no ha habido negociación alguna, asegura que acatan las fechas impuestas como 'contratados', pero defiende que la ocasión «lo merece» y que el reloj no dejará de marcar las horas también el día 11.