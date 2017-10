Por la basura, «una buena multa» Martes, 31 octubre 2017, 00:48

Seguramente esta mañana esto se limpie. Desde el viernes hasta ayer, un ciudadano ha enviado fotografías sobre cómo aumentaba la suciedad en la logroñesa calle Huesca, número 57, ante estos contenedores. «Quien está dejando esto no sabe que hasta el martes no lo recogen», indicaba. «Al vecino no le venía mal una multa, pero buena», termina.