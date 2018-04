El Ayuntamiento retoma las conversaciones con los bomberos

El Ayuntamiento y los bomberos de Logroño han vuelto a la mesa de negociaciones, buscando el final de un conflicto que dura ya años. Según ha explicado esta mañana Miguel Sáinz, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, el Gobierno ha propuesto mejoras retributivas y en los turnos, también en las polémicas guardias localizadas, «siempre a cambio de una mejora de servicio».

Sáinz, que no ha desvelado el contenido concreto de las nuevas propuestas municipales ha explicado que el próximo viernes se reunirá también con la Policía Local, otro colectivo con el que el Consistorio mantiene un contencioso laboral.

Además de ese asunto, Sáinz ha dado cuenta de los temas aprobados en la reunión del Gobierno municipal.

Urbanismo Venta de dos parcelas residenciales

- Qué: La Junta de Gobierno vende de forma provisional la participación municipal en dos parcelas por más de 890.000 euros

- Cuáles: una parcela en Avenida de Lobete (con Eliseo Pinedo) por 556.823 euros, vencida a Construcciones Zenón Hernáiz. El Ayuntamiento tenía el 33% de esa parcela. La otra está sitada en Valdegastea, entre las calles Eibar y Portillejo, por 355.496 euros a Residencial Inxpira XVI. En 2017 y los primeros meses de 2018 el Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado varias parcelas por un importe total de 6,7 millones de euros.

Urbanismo Subvenciones para la reurbanización de pasajes privados

- Qué: el Ayuntamiento aprueba subvcenciones para apoyar la reurbanización de espacios privados utilizados como uso público.

- Por qué: muchos d estos lugares (como pasajes peatonales, pro ejemplo) tienen uso público, y se van deteriorando. El Ayuntamiento apoya a las comunidades de vecinos «con el fin de mantener tales espacios en condiciones óptimas para su uso por todos los ciudadanos». Las solicitudes se peuden presentar en la web del Ayuntamiento

- Cuánto: El importe máximo son 75.000 euros. La subvención otorgada no podrá superar el 50% del proyecto.

Educación Ayudas para libros y material esclar

- Qué: el Ayuntamiento aprueba las bases y convocatoria de las ayudas económicas al estudio para libros y material didáctico. L gasto total será de 70.000 euros.

- Condiciones: este curso se mantiene la ayuda en 60 euros y se sube la renta percápita hasta 10.000 euros. Se exige que esté empadronada en Logroño toda la unidad familiar; estar escolarizado en la etapa de 2º ciclo de Educación Infantil en centros educativos de Logroño sostenidos con fondos públicos en el curso para el que se adjudican las ayudas; no gozar de ayudas similares de otras instituciones o entidades; no ser deudor de la hacienda municipal; y que la renta per cápita de la unidad familiar no supere el umbral máximo de 10.000 euros en 2016. Las solicitudes se realizarán en el servicio 010 o en cualquiera de los lugares previstos por la ley y el plazo de solicitud será de 15 días hábiles a partir de su publicación en el BOR.

Urbanismo Modificación del plan 'Santa Juliana'

- Qué: La Junta de Gobierno aprueba la modificación puntual del Plan 'Santa Juliana', concretamente en la parcela 2, ubicada en la calle Paseo del Prior junto al Hogar de personas mayores.

- Por qué: según ha explicado Miguel Sainz, se trata de la última parcela residencial sin edificar del Plan parcial Santa Juliana y el objetivo es dar continuidad a la zona, una vez se urbanice la parcela. Así, se contempla que la futura urbanización disponga de un soportal con frente a Paseo del Prior, en continuidad del existente en la parcela 1. Además, una vez se construya en la citada parcela, se habilitará un pasaje para facilitar la conexión entre el parque y la ciudad.

Festejos Puestos ambulantes en San Bernabé y San Mateo

- Qué: aprobado el pliego de condiciones para la concesión de autorizaciones de puestos venta ambulantes en San Bernabé y San Mateo

- Novedades: entre las principales novedades destaca que las asociaciones adjudicatarias deberán presentar ante la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) una declaración responsable para actuaciones en zonas con riesgo de inundación. Además, cada Junta Directiva únicamente podrá presentar una asociación, en caso de que en distintas asociaciones tuvieran la misma Junta o coincidieran en algún miembro, se procederá a la exclusión de todas las solicitudes.

- Cuántos: El número de puestos para 2017 será de 106, y cada uno tendrá unas dimensiones de 4x3 metros.

Educación Renovación del convenio con la UPL

- Qué: el Ayuntamiento de Logroño renovará el convenio con la Universidad Popular para el desarrollo de enseñanzas no regladas

- Cuánto: el importe es de 52.500 euros, misma cifra que en ejercicios anteriores. Este convenio tiene vigencia durante 2018.