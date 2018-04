El Ayuntamiento de Logroño abre hoy el plazo para ayudas de libros y material didáctico L.R. Lunes, 30 abril 2018, 00:02

Logroño. El Ayuntamiento de Logroño abre hoy el plazo para la solicitud de ayudas económicas para libros y material didáctico a alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil para el curso 2018-19.

Con una partida de 70.000 euros, la misma que en ejercicios anteriores, la cuantía de la ayuda asciende a 60 euros -cifra que se ha aumentado progresivamente en los últimos años- y el umbral de renta para solicitar la ayuda sube hasta los 10.000 euros -en el curso actual era de 9.000 y en el del 2011, de 5.000- con el fin de que haya más beneficiarios.

Entre los requisitos para solicitar las ayudas destacan que toda la unidad familiar esté empadronada en Logroño, estar escolarizado en la etapa de segundo ciclo de Educación Infantil en centros educativos de la capital riojana sostenidos con fondos públicos en el curso para el que se adjudican las ayudas, no gozar de ayudas similares de otras instituciones o entidades, no ser deudor de la hacienda municipal y que la renta per cápita de la unidad familiar no supere el umbral máximo de 10.000 euros en 2016.

Las solicitudes se realizarán en el servicio 010 o en cualquiera de los lugares previstos por la ley y el plazo será de 15 días hábiles desde su publicación en el BOR. El abono se realizará con un vale canjeable en cualquier librería logroñesa.