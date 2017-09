El Ayuntamiento logroñés compensará con la subida de un 4% del valor catastral la bajada de ingresos de las plusvalías La Junta de Gobierno Local de Logroño ha marcado las líneas generales de las ordenanzas municipales de 2018 EFE Logroño Miércoles, 27 septiembre 2017, 16:22

La Junta de Gobierno Local de Logroño ha marcado las líneas generales de las ordenanzas municipales de 2018 y ha decidido solicitar a la Dirección General del Catastro la actualización por coeficientes de los valores catastrales, fijados en un 4 por ciento para el próximo año.

La concejal de Transparencia, Hacienda y Administración Pública de Logroño, Mar San Martín, ha informado, en rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno, que el objetivo de esta actualización es "no ampliar la desproporción existente entre el valor catastral de los inmuebles con el valor del mercado". Aunque el valor catastral no se ha restaurado en Logroño desde 2010, se ha optado por actualizarlo ya que no es del 10%, como en años anteriores, sino del 4% y "para compensar las pérdidas de ingresos municipales por la nueva Ley de Plusvalías", ha reconocido.

El valor catastral no aumentará del 50% del precio del mercado y la repercusión de esta actualización será de 12 euros en el recibo medio de Logroño, de modo que el actual pago de 309 euros, si así se fija esta actualización y se aprueba en los Presupuestos Generales del Estado, pasará a ser de 321 euros en 2018.

En el resto de impuestos municipales, San Martín ha avanzado que el equipo de Gobierno municipal mantendrá "los mismos tipos impositivos de este año y todas las bonificaciones, dirigidas principalmente a las actividades económicas de nueva creación, las empresariales en funcionamiento y las destinadas a la familia".

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se rebajó en 2016 al 0,51%, ha recordado, y "la previsión para el próximo año es mantener el mismo tiempo impositivo", así como "mantener todas las bonificaciones para actividades económicas y familiares". Entre estas bonificaciones del IBI, ha indicado que "las nuevas empresas tendrán la práctica exención", con una rebaja fiscal del 95%; el 70% será la reducción que tendrá el comercio minorista del Casco Antiguo y 50% para el resto del comercio minorista de la ciudad.

Además, se mantendrá la rebaja del 30% en el Impuesto sobre Construcciones (ICO) para industrias locales y una reducción del 50% en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para empresas locales que presenten pérdidas, sean centros especiales de empleo y nuevas actividades, ha precisado.

Respecto a las bonificaciones dirigidas a familias, ha aclarado que se mantendrá la rebaja entre el 30 y 50% para familias numerosas y del impuesto de construcciones para obras de adaptación en las viviendas.

En conjunto, en 2017, por todas estas rebajas fiscales "que se esperan mantener durante el próximo año", se han beneficiado 1.519 personas o actividades en el IBI; 54 en el impuesto de construcciones; 35 en el IAE y 225 familias por plusvalías en el caso de herencias, hasta el momento.