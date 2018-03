El Ayuntamiento decide vetar durante un año la contratación con Serunión El expediente se produce un año después de la resolución del contrato de comida a domicilio que la empresa prestó, para el Consistorio, de forma «negligente» M.J. LUMBRERAS LOGROÑO. Jueves, 22 marzo 2018, 00:03

El desencuentro entre el Ayuntamiento de Logroño y la empresa Serunión escribió ayer otro capítulo y en los últimos meses van ya muchos episodios. La Junta de Gobierno abrió ayer un expediente por el que prohibe a Serunión contratar con el Consistorio durante el periodo de un año. Y, como sucede en esta fase de los expedientes, se concede a la mercantil un plazo de 15 días naturales para presentar las justificaciones que estime pertinentes. La prohibición afecta a cualquiera de los servicios que la firma pueda plantear y no sólo el que suscitó el choque entre la administración local y la empresa, que fue el de prestación del servicio de comida a domicilio.

El Ayuntamiento adjudicó en noviembre del 2015 estas comidas, que figuran dentro del servicio de ayuda a domicilio, a Serunión pero la relación entre las partes no pudo acabar peor. El primer expediente para imponer «penalidades especiales, en atención al perjuicio causado a los usuarios del servicio y a los intereses municipales» fue solo de tres meses después. Ya en mayo, tras las fases de alegaciones correspondientes, el Consistorio confirmó una sanción por infracción grave de 14.000 euros a cuenta de un incumplimiento relacionado con el proceso de pasteurización; otra infracción más, grave también, de 8.000 euros, por la calidad y cantidad de los alimentos que dio lugar a las quejas de los usuarios, y una tercera, en este caso muy grave, multada con 18.000 euros, por la presencia en la comida de una alta concentración de 'listeria monocytogenes'.

Ya en octubre se inició la resolución del contrato, que finalmente se zanjó en enero del 2017.

La novedad, ahora, se deriva de un informe técnico de este pasado mes de diciembre que señala que, si bien se pudo comprobar una conducta negligente de la empresa Serunión en el cumplimiento del contrato -el de comida a domicilio-, «que provocó daños a los intereses públicos y un evidente deterioro de la imagen municipal y que dio lugar a la resolución del contrato, no se puede acreditar la existencia de dolo o mala fe por parte de la firma, que corrigió las disfunciones producidas, no detectándose problemas de salud en los usuarios del servicio». Por ello, se propone que se declare la prohibición de contratar por parte de Serunión con el Ayuntamiento. Ayer, finalmente, la Junta de Gobierno dio los pasos para declarar esta prohibición durante un año, no más, a cuenta de esta falta de dolo y de daños a los usuarios.

En agosto, la Junta de Gobierno adjudicó el servicio de comida a domicilio a la empresa logroñesa Trabajo Social y Servicios La Rioja por un importe de 1.167.075 euros y tres años. El portavoz municipal, Miguel Sáinz, indicó que en este tiempo el número de usuarios ha subido a 84, cuando se había quedado en 49 (llegó a tener hasta 140). En estos meses, se han realizado 34 visitas de inspección y se han tomado 61 muestras de la comida servida en los domicilios sin haberse detectado ninguna anomalía. «Todo está en orden», aseguró el edil.