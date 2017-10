«No avanzamos en nada que se vea en Logroño» Lunes, 30 octubre 2017, 23:59

La portavoz socialista, Beatriz Arraiz, no se sintió defraudada tras el discurso de Gamarra porque no esperaba más que «más de lo mismo», dijo ella misma. «Tristemente la alcaldesa ha hecho un paseo virtual por la ciudad y el diagnóstico de lo que ha ocurrido en Logroño no coincide en absoluto con lo que ha referido Gamarra. Lo temíamos y lo lamentamos porque un buen diagnóstico nos hará tomar decisiones más acertadas para tratar de corregir lo que va mal. Cuando hace anuncios, incluso de los cumplimientos, estamos hablando todo el rato de estudios, proyectos, concurso de ideas... No avanzamos nada en la ejecución de nada que de verdad se vea en Logroño. Por otro lado, llevamos todo un año sin ver nada y ahora resulta que se va a hacer todo en noviembre, que al parecer va a ser un mes de una actividad frenética. Todo lo que ha anunciado es a finales de noviembre, algo que no nos creemos para nada porque buena parte de las cosas, incluso, son del debate del año anterior».