Más de seis meses dice un lector que lleva denunciando el estado del asfalto a la altura del número 18 de Santos Ascarza, en Logroño. Asegura que no es algo particular en la calle, que no ha obtenido ninguna respuesta a sus lamentos y que «todo sigue igual». Una actuación sobre esta vía se hace necesaria para evitar problemas y accidentes.